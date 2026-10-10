Política

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

Entre las 93 delegaciones del Este y el Oeste aportan casi un cuarto de los sufragios a nivel provincial. Armados, estrategias y tensiones.

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La oposición tucumana busca arrebatarle al PJ 93 comunas rurales que concentran 300.000 votos para ganar peso electoral rumbo a 2027.
  • Dichas delegaciones comunales del Este y Oeste representan casi un cuarto del padrón provincial y han funcionado como bastión histórico peronista.
  • El control de este caudal de sufragios será determinante para reconfigurar el equilibrio de poder y definir la gobernación en los comicios futuros.
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