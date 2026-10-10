La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo

El envión, en cualquier caso, no debe confundirse con una mejora. La victoria acomodó la tabla, pero no corrigió viejos problemas: un equipo que ataca con mucha gente, se parte cuando pierde la pelota y sufre cada contragolpe. Es el corredor que sale a fondo en el primer kilómetro y paga el exceso al final. Briñone lo reconoció. “Atacamos siempre, llegamos y buscamos el gol, pero también nos llegaron una o dos veces y nos hacían uno o dos goles. Hoy no pasó”, admitió el volante.