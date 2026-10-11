21K de LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

Resumen para apurados
- Unos 3.000 atletas correrán este domingo los 21K de LA GACETA desde las 8 en el parque 9 de Julio de Tucumán, en una esperada fiesta deportiva provincial.
- La cuarta edición incluye distancias de 21K, 10K y 5K. La previa concluyó con la entrega de kits y relatos de superación tras meses de preparación de los participantes.
- El evento consolidará a la capital tucumana como plaza del running con cortes programados, cobertura en vivo por LG Play y sorteos tras cruzar la meta histórica.
La espera se terminó. Los 21K de LA GACETA se pondrán en marcha este domingo, desde las 8, en el parque 9 de Julio, y convertirán una vez más a San Miguel de Tucumán en el escenario de una de las citas más esperadas del running provincial. Aunque la largada recién llegará mañana, lo cierto es que hace días que se respira clima de carrera en las calles de la provincia. Hoy, durante la última jornada de acreditaciones, la sucursal de Marathon ubicada en 25 de Mayo 251 volvió a recibir a corredores que ya contaban las horas para afrontar el desafío.
La previa tenía su propio circuito. Primero, retirar el dorsal y el kit; después, pasar por el espacio preparado para las fotos, frente al panel con el nombre de la carrera y sus auspiciantes, para posar con la remera oficial; y, por último, recorrer el local en busca de algún producto para completar el equipo.
Zapatillas, shorts, medias y remeras concentraron la atención de quienes aprovecharon los descuentos especiales. A primera hora se formaron algunas filas para las acreditaciones, que luego ganaron fluidez; en el sector de compras, en cambio, las colas seguían siendo parte del paisaje. El viernes había registrado un movimiento todavía mayor. Entre familias y grupos de entrenamiento predominaba el entusiasmo por encima de los nervios.
Y motivos no faltaban. La cuarta edición ofrecerá tres distancias: 21 y 10 kilómetros competitivos, con chip de cronometraje, y 5 kilómetros participativos, una novedad respecto de los 3K de años anteriores. La organización espera reunir a cerca de 3.000 corredores. Todos tendrán como punto de partida la zona de avenida Soldati, frente al hotel Sheraton, aunque no todos perseguirán lo mismo. Algunos buscarán mejorar sus marcas; otros, disfrutar de una mañana diferente o cumplir un objetivo personal.
Para Melina Amante (43) y Nacho Bossi (57), por ejemplo, la carrera es mucho más que una prueba deportiva. Son mejores amigos y mañana correrán juntos por tercera vez los 21K de LA GACETA. En 2024 debutaron con los 21 kilómetros, pero las lesiones de los últimos meses los llevaron a elegir esta vez los 10. Nacho vive en Buenos Aires y regresó especialmente a Tucumán para reencontrarse con su amiga. “Primero uno cuenta su vida y el otro escucha. Después le toca al otro. Es nuestra catarsis, nuestra terapia de amigos”, contó. La competencia tiene un significado especial para ambos: fue la primera que disputaron juntos y terminó convirtiéndose en una tradición anual.
Alberto Lara (35) también llega con una historia familiar detrás. Su padre fue maratonista y su padrino de bautismo es Juan Pablo Juárez, histórico referente del atletismo tucumano. Sin embargo, él tardó años en seguir ese camino. “Yo era la oveja negra, yo no corría”, recordó con humor. Empezó hace poco más de dos años, motivado por el deseo de conectarse más con su padre, y encontró una pasión inesperada. En 2024 consiguió aquí una de sus mejores marcas de entonces. Hoy volverá a disputar los 10 kilómetros con una misión concreta: comprobar cuánto mejoró. “Ya estoy por debajo de ese tiempo, pero quiero asentarlo en números”, explicó.
También hay historias de superación personal. Matías Quiroga comenzó el año caminando para bajar de peso. Poco a poco incorporó el trote y terminó entrenando entre tres y cuatro veces por semana. Ya había participado de la competencia en el pasado, pero esta edición llega después de una preparación especialmente dedicada. “Me emociona porque hace mucho que lo vengo preparando”, admitió. Su objetivo es completar los 10 kilómetros en menos de 55 minutos. Y, más allá del reloj, espera el abrazo de su esposa y su hija al cruzar la meta.
Karina Guzmán (53), en cambio, decidió no perderse la carrera pese a una recuperación reciente. Hace 20 días fue operada de la vista y retomó los entrenamientos apenas 10 días atrás, después de recibir el alta médica. Comenzó a competir este año y consiguió podios en tres pruebas de Tucumán. Ahora debutará en los 10K de LA GACETA. “Vamos a tratar de ponerle velocidad, pero, si no, vamos a completar”, resumió. Ya estaba preinscripta antes de la cirugía y, cuando comprobó que podía participar, no lo dudó: “Es icónica de Tucumán. No me podía permitir no correrla”.
La ciudad como escenario
El atractivo del circuito también pesa en la elección de los participantes. Josefina Vargas (26), que ya completó medias maratones en Buenos Aires y Santiago del Estero, correrá por primera vez 21 kilómetros en San Miguel de Tucumán. Hace dos años había participado de los 10K. “Siempre es lindo correr en Tucumán y más si es por el centro. Uno no suele poder entrenar en esas calles”, explicó.
El recorrido principal pasará por distintos puntos históricos, incluida la Casa Histórica, y se extenderá hasta avenida Mate de Luna, antes de regresar al parque 9 de Julio. La concentración está prevista desde las 7.30 y la largada principal será a las 8. Habrá puestos de hidratación aproximadamente cada tres kilómetros, asistencia sanitaria y un operativo de tránsito con cortes y reaperturas progresivas. La jornada podrá seguirse en vivo por LG Play desde las 7.30 y, al finalizar, se sortearán una moto y una bicicleta eléctrica entre los participantes que completen la prueba y estén presentes.
Durante el sábado, en Marathon, los dorsales fueron protagonistas de las fotos y las zapatillas llenaron las bolsas de compras. Este domingo, esos mismos números recorrerán las calles de la capital. Detrás de cada uno habrá una historia diferente, meses de preparación y un motivo particular para llegar a la meta. Pero todos compartirán una misma certeza: la espera terminó y llegó el momento de correr.