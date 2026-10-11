Messi en libros

Hay dos libros que abrieron la cuenta entre los que tratan a Messi. El primero es del italiano Luca Caili, publicado en 2008 con el título Messi - El niño que no podía crecer (Planeta). Trabajo lineal, cronológico y con entrevistas, es el punto de partida para entender que hay un Messi para libro. También lo entendió así el argentino Leonardo Faccio con su Messi - El chico que siempre llegaba tarde (y hoy es el primero) (Debate, 2011). Actualizado en años posteriores, Faccio cuenta al Messi menos conocido. Empieza con una entrevista de quince minutos que Messi le concedió tras un viaje familiar a Disney. Aún no tuvo hijos, aún no se casó, aún no explotó. Todavía es un niño que viaja con sus padres y hermanos y que se luce en Barcelona. En el Camp Nou, donde se encuentran, Faccio cuenta que Messi le responde a cuentagotas, que no deja de mirar a su teléfono celular. Un Messi que parece apurado por irse tal vez a jugar a la play. Lo interesante de este perfil es que está alejado de concesiones. Algo que le valió acciones legales por parte de la familia. Obviamente no es la biografía oficial, sino la mirada de un periodista que, reconoce, no sabía nada de fútbol y que, subyugado por la impronta Messi, empezó a interesarse por este deporte.