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Brasil: la Justicia electoral le pidió explicaciones a Meta por una denuncia de la campaña de Lula

El Tribunal Superior Electoral dio 48 horas a la empresa para aclarar si restringió el alcance de publicaciones del mandatario. La tecnológica calificó de “falsas” las acusaciones.

Las redes de Meta.
Las redes de Meta. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia electoral de Brasil intimó a Meta a explicar en 48 horas si limitó publicaciones de Lula da Silva, tras una denuncia de interferencia en el balotaje presidencial.
  • El oficialismo acusó trabas algorítmicas que beneficiarían a Flávio Bolsonaro, pero la tecnológica estadounidense negó irregularidades y tildó la denuncia de falsa.
  • La resolución del tribunal sentará un precedente clave sobre la fiscalización a las redes sociales y su presunta injerencia en los comicios de la región.
Resumen generado con IA

El tribunal electoral de Brasil pidió explicaciones a la gigante tecnológica Meta luego de que la campaña del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva denunciara un intento de "interferir" en las elecciones presidenciales con supuestas restricciones a sus contenidos. La empresa estadounidense calificó de "falsas" las acusaciones brasileñas.

El presidente Lula busca un cuarto mandato en el balotaje del 25 de octubre ante el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Su campaña denunció en un comunicado "fuertes sospechas" de que Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, limitó sus contenidos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales. 

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al gigante de las redes sociales aclarar en un plazo de 48 horas si redujo la difusión de las publicaciones y explicar las anomalías denunciadas.

La oficina de Meta en Brasil expresó a la agencia AFP en un correo que cumple con las normas electorales, por lo que "las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos".

Lula ha denunciado intentos de injerencia electoral de su par estadounidense Donald Trump para favorecer a Bolsonaro.

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El gobierno del presidente octogenario, que intensifica su campaña en redes para el balotaje, evalúa si las grandes empresas tecnológicas pueden servir como canal para ese propósito.

Pulso

La denuncia ocurre a una semana de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47% de los votos, pese a que las encuestas daban a Lula (45%) como favorito.

La campaña aseguró que Meta "impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed en Instagram", mientras que una publicación de su cuenta oficial "sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones, lo que afectó su alcance".

También sostuvo que las publicaciones de Flávio Bolsonaro tienen más interacciones pese a tener menos seguidores y que antes de la primera vuelta la cuenta de Lula y de otros dirigentes de izquierda "desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram".

"La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio" de Bolsonaro, añadió.

Meta agregó que "muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas": "Estamos comprometidos con la igualdad de condiciones en el uso de nuestras plataformas", agregó.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair BolsonaroMetaFlavio Bolsonaro
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