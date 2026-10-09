Lula apuntó contra Bolsonaro con un spot sobre la pobreza y el desempleo en Argentina: “Es su plan económico”
El presidente de Brasil difundió un video con testimonios de argentinos que describen dificultades para comprar alimentos, conseguir trabajo y afrontar los gastos cotidianos. La pieza busca asociar el modelo económico de Javier Milei con las propuestas de Flávio Bolsonaro, su rival en el balotaje del 25 de octubre.
Resumen para apurados
- Lula lanzó un spot en Brasil que usa la crisis social argentina bajo Milei para atacar a su rival, Flávio Bolsonaro, rumbo al balotaje del 25 de octubre.
- El video expone testimonios sobre pobreza y desempleo en Argentina, mientras Milei respalda abiertamente a Bolsonaro y volvió a calificar de ladrón al mandatario brasileño.
- La confrontación polariza la campaña en Brasil e intensifica las tensiones diplomáticas bilaterales, aunque ambos gobiernos intentan mantener activos los canales comerciales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó la situación económica y social de la Argentina para cuestionar al senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. A través de sus redes sociales, difundió un spot de campaña con testimonios de ciudadanos argentinos que describen problemas para acceder a alimentos, falta de empleo y dificultades para llegar a fin de mes durante el gobierno de Javier Milei.
El video lleva una inscripción en portugués que presenta los relatos como una referencia del modelo económico argentino para Flávio Bolsonaro. De esta manera, la campaña de Lula busca advertir sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener la aplicación de políticas similares en Brasil.
Qué muestra el spot de Lula sobre la pobreza en Argentina
El material combina fragmentos de entrevistas televisivas y testimonios callejeros con imágenes de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
Entre los relatos aparecen familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas, personas que dependen de la comida que reciben diariamente y entrevistados que describen los obstáculos para comprar carne y otros alimentos. Una mujer asegura que su familia no había podido comer durante esa jornada.
El video también incluye testimonios sobre desempleo, despidos y pérdida de ingresos. Algunas personas cuentan que no consiguen trabajo, mientras que otras explican que sus jubilaciones no alcanzan para afrontar determinados gastos. Además, se muestran referencias a familias que recurren a espacios comunitarios y a menores que buscan oportunidades laborales.
La pieza presenta esas experiencias como una advertencia electoral y las vincula con las propuestas de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, se trata de una selección de testimonios con fines de campaña, no de una medición estadística de la situación económica argentina.
Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula y respaldó a Flávio Bolsonaro
La publicación del spot se produjo en medio de las diferencias ideológicas y los cruces públicos entre Lula y Milei. El presidente argentino expresó abiertamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara al balotaje brasileño.
Este miércoles, Milei volvió a cuestionar a su par brasileño mediante una historia de Instagram en la que compartió una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato, sobre la corrupción en el gobierno de Lula. El mandatario argentino acompañó la publicación con la frase “Lula ladrón”.
En la primera vuelta presidencial, celebrada el domingo 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno superó el 50%, ambos candidatos competirán en la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.
Tras conocerse los resultados, Milei felicitó al senador del Partido Liberal y calificó su desempeño electoral como “un gran triunfo”. También cuestionó las medidas económicas impulsadas por el gobierno brasileño, a las que vinculó con lo que definió como recetas del pasado.
Lula mostró su apoyo al reclamo argentino por las Malvinas
En medio de las diferencias con Milei, Lula también protagonizó un gesto de respaldo a la posición argentina sobre las Islas Malvinas. Durante una caravana de campaña en Río de Janeiro, el presidente brasileño recibió de un simpatizante una remera negra con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.
El mandatario sonrió y mostró la prenda ante los asistentes. Las imágenes circularon por las redes sociales y los medios de ambos países.
Brasil mantiene su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre las islas. En septiembre, durante un acto por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, reafirmó que esa posición diplomática se mantiene desde 1833.
La relación entre Argentina y Brasil, atravesada por las elecciones
Los cruces entre Lula y Milei no impidieron que ambos países mantuvieran abiertos sus canales institucionales y comerciales. A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia para impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria y preservar los vínculos bilaterales.
Durante esa visita, los legisladores mantuvieron reuniones con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el asesor presidencial Celso Amorim, entre otros funcionarios. Sin embargo, los encuentros no derivaron en acuerdos concretos para recomponer la relación política entre ambos mandatarios.
En este escenario, la situación argentina se incorporó a la disputa electoral brasileña. Mientras Milei apoya a Flávio Bolsonaro, Lula utiliza testimonios sobre las dificultades económicas en la Argentina para cuestionar el modelo que atribuye a su adversario.
La difusión del spot sumó así un nuevo capítulo a la confrontación política entre los presidentes y convirtió las políticas económicas argentinas en uno de los ejes de la campaña hacia el balotaje del 25 de octubre.