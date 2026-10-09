Lula apuntó contra Bolsonaro con un spot sobre la pobreza y el desempleo en Argentina: “Es su plan económico”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó la situación económica y social de la Argentina para cuestionar al senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. A través de sus redes sociales, difundió un spot de campaña con testimonios de ciudadanos argentinos que describen problemas para acceder a alimentos, falta de empleo y dificultades para llegar a fin de mes durante el gobierno de Javier Milei.