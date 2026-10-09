Flávio Bolsonaro suma el apoyo del resto de la derecha de Brasil

BRASILIA, Brasil.- La primera encuesta publicada después de las elecciones presidenciales del domingo en Brasil confirmó un escenario adverso para Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará su reelección en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Según el estudio de PoderData/Aya, difundido, Bolsonaro reúne el 53% de los votos válidos, frente al 47% de Lula. Los porcentajes excluyen los votos en blanco y anulados y representan una diferencia mayor a la registrada en las urnas el domingo, cuando el senador obtuvo el 47% de los sufragios y el actual presidente alcanzó el 45%.