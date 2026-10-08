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Brasil, rumbo al balotaje: miles marcharon contra Bolsonaro en Río de Janeiro

Apenas iniciara la campaña para el balotaje, se realizó una protesta contra el candidato de la derecha, que ganó la primera vuelta. “No al padre, no al hijo”, decían los carteles.

SIMPATÍAS. Estudiantes y trabajadores marcharon en apoyo a Lula.
SIMPATÍAS. Estudiantes y trabajadores marcharon en apoyo a Lula.
Hace 2 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Miles de personas se sumaron a una marcha en Río de Janeiro para protestar contra el favorito en las elecciones Flávio Bolsonaro y la perspectiva del regreso de la ultraderecha al poder en Brasil, cuando arranca la campaña para el balotaje.

Bajo los lemas “Bolsonaro nunca más” y “No al padre, no al hijo”, jóvenes y mayores se unieron a la marcha estudiantil, después de que el senador conservador terminara primero en la primera vuelta electoral brasileña del domingo.

Bolsonaro se medirá con el veterano presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en segunda vuelta el 25 de octubre.

“Estoy aquí porque creo en la democracia, porque tengo miedo”, contó Alice Carneiro, de 25 años, una administradora que lloraba por el temor a que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro perjudique a su esposa, que es transexual, una de las obsesiones del ex mandatario.

El triunfo de Flávio Bolsonaro reconfigura el Congreso de Brasil

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Los manifestantes criticaron el gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder entre 2019 y 2022 y recordado por su desastrosa gestión de la pandemia de covid, que minimizó como una “gripecita” y dejó más de 700.000 muertos en Brasil.

“Recuerdo que la vida de mi familia estuvo en riesgo durante la pandemia... Recuerdo la negación de las vacunas”, dijo Carneiro.

Entre tambores y fuegos artificiales, manifestantes ondearon banderas con la consigna “Fuera Bolsonaro”, mientras otros expresaban preocupación por los planes de Flávio de amnistiar a su padre, que cumple una condena de 27 años por intentar un golpe contra Lula tras su derrota electoral de 2022.

“Dictadura nunca más”, decía una pancarta.

Temen los recortes

Flávio Bolsonaro ha prometido realizar drásticos recortes presupuestarios, mientras muestra unas tijeras para emular la motosierra del presidente argentino Javier Milei, cuyas reformas económicas ha elogiado.

Brasil lidia con una creciente deuda pública, agravada por las altas tasas de interés. El resultado electoral del primer turno hizo que la bolsa de San Pablo repuntara hasta alcanzar máximos históricos, el lunes.

En medio de la incertidumbre, los manifestantes recordaron los recortes realizados por Jair Bolsonaro a las universidades federales, las becas de investigación y el programa gubernamental Farmacia Popular, que ofrece medicamentos gratuitos o con descuento.

Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

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“Me parece muy, muy triste este auge de la extrema derecha y el auge del bolsonarismo en Brasil”, dijo Emmanuel Araujo, de 19 años, que se prepara para el examen de ingreso a la universidad.

Iara Pinheiro, que votó por primera vez con 16 años, también siente pánico: “Soy una mujer negra y creo que perderemos nuestros derechos si las cosas siguen como están y volvemos a elegir a Bolsonaro. Pienso que terminaremos perdiendo nuestra democracia”.

Desde la cárcel

Aunque cumple prisión domiciliaria, Jair Bolsonaro es protagonista de las elecciones.

“Conceder amnistía a los golpes de Estado da luz verde a nuevos golpes”, decía otra pancarta. En los próximos días están previstas varias otras manifestaciones contra la familia.

Flávio Bolsonaro y Lula están reajustando sus campañas de cara a la segunda vuelta.

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

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El derechista se ha concentrado en construir coaliciones y ha insistido en su mensaje de querer reducir el Estado y modernizar el sistema tributario.

También prometió aprovechar el nuevo dominio de la derecha en el Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaRío de JaneiroJair BolsonaroJavier MileiFlavio Bolsonaro
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