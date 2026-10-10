90 velitas y una raqueta: "Chicha" Qualia festejará su cumpleaños en el Nacional de Veteranas

Resumen para apurados
- "Chicha" Qualia celebra este domingo sus 90 años compitiendo en el 42° Torneo Nacional de Veteranas de tenis en Tucumán, en representación de Río Cuarto.
- La deportista juega hace 36 años y mantiene una vida activa. El certamen reúne en Tucumán a más de 700 jugadoras tras dos décadas de ausencia en la provincia.
- El torneo definirá clasificaciones al Sudamericano, mientras el caso de Qualia visibiliza la longevidad y el desarrollo del tenis senior femenino en el país.
Este domingo, mientras arrancan las primeras series del 42° Torneo Nacional de Veteranas en Tucumán, una de sus protagonistas tendrá un motivo extra para celebrar. “Chicha” Qualia, integrante de la delegación de Río Cuarto, cumple 90 años. La fecha no podía ser más oportuna. “Mañana voy a cumplir 90”, contó a LA GACETA durante el acto de apertura, en Lawn Tennis.
Su presencia dice mucho en un certamen cuya categoría mayor es la +85. En un deporte que exige piernas, reflejos y paciencia, llegar a los 90 con la raqueta en la mano es un mérito que pocos pueden mostrar. Con el blanco que identificó a su delegación, una de las dos cordobesas del torneo, vivió la ceremonia junto a sus compañeras, en una tarde en la que el tenis se celebró como salud y como forma de vida.
Su historia con la raqueta empezó hace más de tres décadas, a una edad en la que muchos piensan en bajar el ritmo. “Juego al tenis hace 36 años”, precisó. Aprendió en su club y, con el tiempo, fue parte del nacimiento del grupo de su ciudad. “Fui aprendiendo en mi club y de a poco, con las amigas, se formó Veteranas Río Cuarto”, recordó. Desde entonces, fue sumando categorías. “Ya se armó el grupo y me llamaron para +40, +50, +60”, repasó.
Para ella, la definición del tenis cabe en pocas palabras. “Es hermoso. Es lo mejor que se puede hacer”, resumió. Lo dice con la autoridad de quien lleva más de la mitad de su vida comprobándolo.
El deporte la acompañó siempre, incluso antes de la raqueta. “Siempre he hecho deporte, natación y esas cosas”, explicó. El tenis llegó después y se quedó para siempre.
Una familia de deportistas
Su familia es su primera hinchada. “Soy abuela y bisabuela”, dijo. Entre los suyos, nadie se sorprende de verla en una cancha. “La familia está también ahí. Somos una familia muy deportista”, destacó. El apoyo llega de todos lados. “Todos, mi marido, mi hija”, enumeró. En su casa, el deporte es casi una tradición.
A punto de cumplir 90, su rutina no tiene nada de sedentaria. “Voy a veces al gimnasio, camino y juego al tenis una o dos veces”, detalló. La receta para mantenerse activa es sencilla. “Haciendo buena vida, ¿no es cierto?”, planteó. Sin fórmulas mágicas, la constancia hace el resto.
La de Qualia es una de las más de 700 historias que reúne el Nacional, que volvió a Tucumán después de dos décadas con 17 delegaciones de todo el país. Las series se juegan desde este domingo en Lawn Tennis, Atlético, Jockey Club y Las Lomitas, con entrada gratuita, y las finales serán el miércoles 14. En cuatro jornadas habrá cerca de 100 partidos, y las tres primeras de cada división clasificarán al Sudamericano.
Mientras tanto, Qualia tiene un mensaje para quienes todavía no se animan a moverse. Lo dice alguien que está por soplar 90 velitas y que sigue eligiendo la cancha. “Que hagan algo, aunque sea jugar a las bolitas”, lanzó.