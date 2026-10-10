90 velitas y una raqueta: "Chicha" Qualia festejará su cumpleaños en el Nacional de Veteranas

Su presencia dice mucho en un certamen cuya categoría mayor es la +85. En un deporte que exige piernas, reflejos y paciencia, llegar a los 90 con la raqueta en la mano es un mérito que pocos pueden mostrar. Con el blanco que identificó a su delegación, una de las dos cordobesas del torneo, vivió la ceremonia junto a sus compañeras, en una tarde en la que el tenis se celebró como salud y como forma de vida.