La edad es solo un número: abrazos, colores y emoción en la apertura del Nacional de Veteranas

Resumen para apurados
- Más de 700 jugadoras abrieron este fin de semana el 42° Torneo Nacional de Tenis de Veteranas en el Lawn Tennis de Tucumán para competir y celebrar la camaradería.
- Con desfiles y delegaciones de todo el país, el certamen vuelve a la provincia tras 20 años, impulsado por pioneras y deportistas de diversas edades que costean sus viajes.
- El torneo clasificará a las mejores al Sudamericano y recaudará fondos benéficos para ATACIA, destacando el rol del tenis para la salud y la integración social.
"Mi mente no tiene 83 años". La frase es de Julia Alba Cosio, integrante del primer equipo de veteranas de Tucumán, y resume lo que se vivió en Lawn Tennis durante la apertura del 42° Torneo Nacional de Veteranas: una tarde de cantos, abrazos y emoción en la que el tenis se mostró como salud, como amistad y, sobre todo, como una forma de vida.
Las delegaciones ingresaron con conjunto de campera y pantalón largo, cada una con sus colores. Jujuy llegó de verde y blanco; Salta, de rojo; el Litoral, de blanco y celeste; Neuquén, de verde, y Río Cuarto y Santiago del Estero, de blanco. También desfilaron Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Gobernador Gálvez, Mendoza, Río Negro y Bariloche. Las cordobesas se hicieron notar con pelucas y globos azules; otras entraron envueltas en humo de colores.
Pero el color que dominó la tarde fue el naranja. Lo vistieron las madrinas que encabezaron cada delegación con su cartel y lo lució Veteranas Tenis Tucumán, el equipo organizador. Junto al azul de Veteranas del Aconquija, el conjunto de Yerba Buena que dirige Florencia Becerra, las locales pusieron la alegría de quien recibe el torneo después de 20 años.
El desfile fue también un reencuentro entre amigas de otros Nacionales, que se buscaron para abrazarse y sacarse fotos. A Cosio, que llevaba varios años sin competir, el torneo en casa le devolvió esos abrazos.
Las que abrieron el camino
Lucía Beatriz Zurita, otra pionera, recuerda su primer Nacional, en Córdoba, adonde viajó con Lucila Vélez de Macor, quien luego sería la primera presidenta del grupo. De aquel viaje nació todo. "Después ella empezó a buscar gente y todas se unían. Somos como 80", contó Zurita a LA GACETA.
Hoy el recambio está asegurado. "Ahora hay chicas de 30 que ya juegan por nosotras", destacó la tucumana, que a los 79 años encuentra en la cancha mucho más que un deporte. "Te salva la vida. Uno acá no puede pedir nada mejor", aseguró.
La historia de Cosio tiene algo de revancha. De chica, una amiga la llevaba a Lawn Tennis, pero el costo del deporte estaba fuera de sus posibilidades. Recién a los 40 años se animó a dar el primer paso. "¿Tarde? Nunca es tarde. Comencé con profesores para no lesionarme y de a poco uno va mejorando", relató.
Más de cuatro décadas después, es madre, abuela y bisabuela, y a veces ni su familia le cree que siga jugando. "Cuando no me ven, no me creen", admitió. La raqueta es su mejor terapia. "Es mi psicólogo. Nunca necesité un psicólogo", sostuvo. A quienes dudan les deja un mensaje. "A mi edad ya es un poco difícil empezar, pero se llega, y se llega bien", alentó.
Viaje de egresadas
Para las cordobesas, el viaje ya es parte de la fiesta. "Viajamos en colectivo desde Córdoba todas juntas, como un viaje de egresadas", contó Jessica Orselli, de 41 años, presidenta de una asociación que reúne a 72 jugadoras de todas las edades. "Empiezan en +30 y terminan en +85", bromeó.
Detrás de la alegría también hay esfuerzo. "No son fáciles los gastos. Cada una pone un 'poquito' más de su bolsillo, pero es para venir a disfrutar", reconoció Orselli, que define sin vueltas su pasión. "Para mí, el tenis es vida", resumió. Tucumán también la conquistó por su gente. "Nos vienen tratando bárbaro", agradeció la dirigente, que antes de volver tiene una cuenta pendiente: el sándwich de milanesa.
Desde la Patagonia
Gabriela Álvarez, de 60 años, no olvida cómo empezó todo. "Neuquén era muy chiquito. Éramos re poquitos en un club y de repente apareció un profesor", recordó.
Su compañera Norma Elsa Racero dejó la administración pública, pero no la cancha. "Ya estoy jubilada, pero sigo dándole a la raquetita", dijo. El tenis es, además, su forma de cuidarse. "Nos mantenemos jóvenes, bellas, sociables, de buen humor. Es una manera de asegurar la independencia cuando uno tiene más años", explicó.
Bautizado "Lola Mora" en homenaje a la escultora tucumana, el certamen clasificará a las tres primeras de cada división al Sudamericano y recibirá donaciones para ATACIA, institución que atiende a chicos con dificultades psicomotrices. Las series arrancan este domingo desde las 8 en Lawn Tennis, Atlético, Jockey Club y Las Lomitas, con entrada gratuita. Al día siguiente, Racero cumplirá 78 años. Aunque, como dice Cosio, la mente tiene otra edad.