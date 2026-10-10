La edad es solo un número: abrazos, colores y emoción en la apertura del Nacional de Veteranas

"Mi mente no tiene 83 años". La frase es de Julia Alba Cosio, integrante del primer equipo de veteranas de Tucumán, y resume lo que se vivió en Lawn Tennis durante la apertura del 42° Torneo Nacional de Veteranas: una tarde de cantos, abrazos y emoción en la que el tenis se mostró como salud, como amistad y, sobre todo, como una forma de vida.