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Mamá viajera: de organizar para los suyos a hacerlo para cientos de familias

Antes de pensar en el turismo como un trabajo, los viajes ya ocupaban un lugar importante en la vida de Claudia Bader (en Instagram @clau.travelplanner). Había estudiado derecho, se había recibido de abogada y ejercía su profesión dentro de la empresa familiar, dedicada a la construcción. Pero, mientras su carrera avanzaba por ese camino, había otra idea que se repetía puertas adentro de su casa.

Mamá viajera: de organizar para los suyos a hacerlo para cientos de familias
Hace 5 Hs

Lifestyle, por Fernanda Bringas (muy_fer_) Producción general y Sol García Hamilton (solchugh) - Producción periodística.

“Siempre he pensado que la mejor manera de formarse y de invertir el dinero también era viajando”, cuenta. Era algo que pensaba especialmente en relación con sus hijos. Quería que conocieran otros lugares porque entendía que viajar podía abrirles “la cabeza y otro horizonte”.

Así empezaron los viajes familiares. Y, casi sin proponérselo, también empezó otro trabajo. Los amigos comenzaron a pedirle recomendaciones. Después, ayuda para organizar sus propios itinerarios. Ella buscaba opciones, pensaba recorridos y armaba viajes sin cobrar por hacerlo. Durante un tiempo fue simplemente algo que disfrutaba hasta que, en 2019, empezó a preguntarse si aquello que hacía de manera espontánea podía convertirse en una profesión.

Dentro de ese nuevo mundo encontró un área en la que quería profundizar: Disney y Universal. Comenzó entonces a capacitarse y se incorporó a Magic Holidays, una agencia radicada en Estados Unidos que en aquel momento, recuerda, tenía alrededor de diez agentes. Hoy son cerca de 120 distribuidos en Latinoamérica.

Mamá viajera: de organizar para los suyos a hacerlo para cientos de familias

El cambio, sin embargo, no fue inmediato. Durante seis años convivieron dos versiones de su vida profesional. De un lado, continuaba trabajando como abogada en la empresa familiar. Del otro, organizaba viajes y se especializaba cada vez más en los parques de Orlando. El año pasado decidió dejar definitivamente su trabajo anterior.

La decisión tuvo también un componente personal. Después de atravesar un cáncer y de años dentro de una actividad que describe como muy estresante, empezó a replantearse cómo quería trabajar. Para entonces, además, su actividad dentro del turismo había crecido lo suficiente como para dejar de ocupar un segundo plano. Hoy se dedica por completo a ella.

Para profesionalizar su trabajo, Claudia realizó capacitaciones y obtuvo certificaciones a través de Magic Holidays, formación que complementa viajando al menos una vez al año para mantenerse actualizada. Ese conocimiento también define cómo organiza cada viaje: diseña el itinerario según las edades, los intereses, los días disponibles y el presupuesto de cada grupo.

A ese armado personalizado se suma un dato que, según Claudia, muchas familias desconocen. Al reservar Disney o Universal a través de ella acceden a los precios oficiales de los destinos sin pagar un adicional por su asesoramiento, ya que su trabajo como agente es remunerado por las compañías. De esta manera, además de organizar el viaje, puede acompañarlos ante modificaciones de reservas o inconvenientes que aparezcan antes o durante la estadía y, cuando corresponde, aplicar nuevas promociones que surjan sobre paquetes que todavía se están pagando.

Mamá viajera: de organizar para los suyos a hacerlo para cientos de familias

Después de siete años trabajando en turismo, Claudia calcula que ya acompañó a más de 400 familias. “Lo que más disfruto son las fotos que me mandan mis viajeros cuando están en destino”, cuenta. Tal vez por eso eligió especializarse en Disney y Universal, donde, dice, ve cómo por unos días se desdibujan las diferencias entre generaciones: adultos que bailan por las calles de los parques, familias que comparten los mismos juegos y padres que vuelven a divertirse junto a sus hijos.

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