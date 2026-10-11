Mamá viajera: de organizar para los suyos a hacerlo para cientos de familias

A ese armado personalizado se suma un dato que, según Claudia, muchas familias desconocen. Al reservar Disney o Universal a través de ella acceden a los precios oficiales de los destinos sin pagar un adicional por su asesoramiento, ya que su trabajo como agente es remunerado por las compañías. De esta manera, además de organizar el viaje, puede acompañarlos ante modificaciones de reservas o inconvenientes que aparezcan antes o durante la estadía y, cuando corresponde, aplicar nuevas promociones que surjan sobre paquetes que todavía se están pagando.