La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

"El año pasado logramos el tercer puesto en la categoría +50 y fuimos al Sudamericano de Chile, donde tuvimos una gran actuación frente a las locales, Bolivia y Uruguay. Toda la comunidad deportiva de la provincia está muy comprometida con este evento", recordó Villafañe, quien remarcó la exigencia que habrá en las categorías más jóvenes: "En +30 el nivel es impresionante. Vienen jugadoras que fueron profesionales y delegaciones muy fuertes, como Mar del Plata. El público va a disfrutar de un gran tenis, con jugadoras de recorrido internacional".