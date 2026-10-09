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La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

Con delegaciones de 17 provincias y cuatro clubes como sedes, este sábado arranca la 42ª edición del torneo "Lola Mora". La apertura en Lawn Tennis, el impacto económico y la entrada libre y gratuita para ver tenis de alto vuelo en categorías de +30 a +85 años.

PREPARADAS. Las integrantes de VTT representarán a Tucumán en todas las categorías del Nacional.
PREPARADAS. Las integrantes de VTT representarán a Tucumán en todas las categorías del Nacional. Prensa VTT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán recibe desde este sábado la 42ª edición del Torneo Nacional de Veteranas por Equipos, que reúne a más de 700 jugadoras de 17 provincias en busca del título.
  • El certamen vuelve a la provincia tras dos décadas. Se jugará en cuatro clubes con entrada libre y categorías que abarcan desde los 30 hasta los 85 años.
  • El evento reactivará el turismo local, clasificará a los tres mejores equipos de cada división al Sudamericano y recolectará donaciones benéficas para ATACIA.
Resumen generado con IA

Después de dos décadas, Tucumán volverá a ser el epicentro del tenis femenino de veteranas. A partir de este sábado, la provincia recibirá la 42ª edición del Torneo Nacional de Veteranas por Equipos, un certamen que reunirá a más de 700 jugadoras de 17 provincias en cuatro jornadas de competencia, reencuentros y un importante movimiento turístico para la capital.

La apertura oficial será el sábado a las 18 en el Tucumán Lawn Tennis Club con el tradicional desfile de las delegaciones, encabezado por autoridades provinciales y municipales. En esa misma sede se jugarán las finales y el cierre el próximo miércoles.

"Se hace una vez al año rotando de provincia y después de 20 años repetimos la experiencia acá. Ya somos prácticamente amigas; jugamos desde hace años, nos conocemos y compartimos momentos únicos. Pero más allá de eso, hay muy buenas jugadoras y un nivel tremendo", destacó Viviana Villafañe, presidenta de la asociación Veteranas Tenis Tucumán (VTT).

Duelo de provincias: cómo se juega el torneo por equipos

A diferencia del circuito tradicional individual, el certamen se disputa íntegramente por equipos, dándole a los cruces el condimento especial de los choques interprovinciales.

"Las series son por equipos. Cada provincia se cruza con otra según el cuadro del sorteo y va avanzando de ronda de acuerdo al resultado global", explicó Villafañe. Una modalidad que le da otro atractivo a la competencia: no hace falta ser familiar de alguna jugadora para acercarse a las canchas a ver buen tenis y alentar al equipo tucumano frente a combinados fuertes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mar del Plata.

"Nosotras representamos a Tucumán, tanto cuando viajamos como ahora que nos toca ser locales. Es algo muy lindo porque el ambiente del tenis acompaña y el aliento de la gente se hace sentir", remarcó la dirigente.

En total habrá cerca de 100 partidos a lo largo de cuatro jornadas, con categorías que van desde los +30 hasta los +85 años y una motivación extra: los tres primeros equipos de cada división sacarán pasaje directo al Sudamericano. "El año pasado salimos terceras en +50 y fuimos al Sudamericano de Chile, donde hicimos un gran papel frente a las locales, Bolivia y Uruguay", recordó.

Buen nivel y plazas al Sudamericano

El torneo —que este año lleva el nombre de "Lola Mora" en homenaje a la escultora tucumana— también generará un gran impacto económico. "Es una organización que venimos preparando casi desde principios de año. Se mueve la hotelería, los clubes y el transporte. Las chicas aprovechan para recorrer San Javier y otros puntos de la provincia en los momentos libres", señaló la dirigente.

En la cancha, la competencia promete paridad y ritmo intenso. Durante cuatro días se disputarán cerca de 100 partidos en categorías que van desde los +30 hasta los +85 años. El premio deportivo es grande: los tres primeros equipos de cada división clasificarán de forma directa al Sudamericano.

"El año pasado logramos el tercer puesto en la categoría +50 y fuimos al Sudamericano de Chile, donde tuvimos una gran actuación frente a las locales, Bolivia y Uruguay. Toda la comunidad deportiva de la provincia está muy comprometida con este evento", recordó Villafañe, quien remarcó la exigencia que habrá en las categorías más jóvenes: "En +30 el nivel es impresionante. Vienen jugadoras que fueron profesionales y delegaciones muy fuertes, como Mar del Plata. El público va a disfrutar de un gran tenis, con jugadoras de recorrido internacional".

Casi 40 años de trayectoria y el fin solidario

La organización tiene la particularidad de ser completamente independiente de las federaciones tradicionales: "Somos una asociación de veteranas a nivel nacional creada hace 42 años, y Tucumán se sumó en 1987. El año que viene cumpliremos cuatro décadas de vida institucional, organizándonos a pulmón pero también con el apoyo de empresas locales", explicó.

El certamen tendrá además un fin benéfico: a lo largo de las jornadas se recibirán donaciones para ATACIA, institución tucumana dedicada a la atención de chicos con dificultades psicomotrices.

Para quienes quieran acercarse a ver los partidos, la entrada será libre y gratuita en los cuatro clubes asignados: Tucumán Lawn Tennis, Atlético Tucumán, Jockey Club y Las Lomitas.

Guía para el espectador: sedes y categorías

La entrada es libre y gratuita en todos los complejos:

Tucumán Lawn Tennis Club: acto inaugural y categorías +50 y +70.

Club Atlético Tucumán: categorías +40 y +65.

Las Lomitas: categorías +60, +80 y +85.

Jockey Club: categorías +30 y +75.

Finales: miércoles 14, en Tucumán Lawn Tennis.

En todos los casos, la actividad comenzará desde las 8.

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