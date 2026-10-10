Ropa, restaurantes y comunicaciones: los rubros donde la Argentina es más cara que el promedio regional

El informe también muestra una diferencia importante entre los precios de determinados bienes y servicios y el costo de vida general. Aunque la Argentina es la más cara de la región en indumentaria y restaurantes, el nivel general de precios se ubica 1,7% por debajo del promedio latinoamericano, tomando como referencia el dólar oficial. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, los precios argentinos acumulan un encarecimiento del 2,3% en dólares. En comparación con enero de 2021, la suba alcanza el 74,4%, según la medición de Fundar, analiza iProfesionales.