Ropa, restaurantes y comunicaciones: los rubros donde la Argentina es más cara que el promedio regional

Resumen para apurados
- Un informe de Fundar reveló que Argentina es el país más caro de América Latina en ropa y restaurantes en dólares, debido a la dinámica de precios relativos vigente.
- Aunque el costo de vida general se ubica 1,7% bajo el promedio regional, los precios en dólares acumulan un alza del 2,3% bajo la gestión de Milei y del 74,4% desde 2021.
- Esta brecha afecta el consumo interno, fomenta las compras en el exterior y resta competitividad al país para captar turistas extranjeros frente a otros destinos regionales.
Argentina tiene la ropa más cara de América Latina y salir a comer también cuesta más que en los países vecinos. Los datos surgen del informe del Índice mensual de precios relativos de Fundar. El sistema de seguimiento mensual compara el nivel de precios en dólares de Argentina frente a otros países de América Latina y del mundo. El objetivo es identificar en qué categorías de consumo el país resulta relativamente más caro o más barato que sus pares.
El informe también muestra una diferencia importante entre los precios de determinados bienes y servicios y el costo de vida general. Aunque la Argentina es la más cara de la región en indumentaria y restaurantes, el nivel general de precios se ubica 1,7% por debajo del promedio latinoamericano, tomando como referencia el dólar oficial. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, los precios argentinos acumulan un encarecimiento del 2,3% en dólares. En comparación con enero de 2021, la suba alcanza el 74,4%, según la medición de Fundar, analiza iProfesionales.
El costo de vida es más bajo que el de Uruguay, Costa Rica y México (y que el de la mayor parte de los países desarrollados), levemente mayor que el de Chile y más alto que el de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.
Vestimenta
La indumentaria es uno de los sectores en los que más se nota la diferencia de precios frente a los países vecinos. El encarecimiento de la ropa representa un desafío para los consumidores, que deben afrontar precios elevados en prendas y calzado. También influye sobre las decisiones de compra: cuando la diferencia con el exterior es significativa, viajar o recurrir a comercios internacionales puede convertirse en una alternativa para quienes tienen esa posibilidad.
Gastronomía
Una salida para comer es el otro rubro en el que la Argentina presenta los precios más altos de América Latina. El resultado tiene implicaciones tanto para el consumo interno como para el turismo. Para los residentes, los valores de restaurantes y bares pueden representar un gasto importante dentro del presupuesto mensual. Para los visitantes extranjeros, en tanto, el encarecimiento en dólares reduce parte de la ventaja que el país puede ofrecer como destino turístico.
El relevamiento de Fundar analiza 11 grandes categorías de consumo. Además de restaurantes e indumentaria, la Argentina presenta precios superiores al promedio regional en otros rubros:
Restaurantes.
Indumentaria.
Comunicaciones.
Recreación.
Equipamiento del hogar.
En comunicaciones, la Argentina se ubica prácticamente a la par de Costa Rica, el país más caro de la región en esa categoría.
En transporte, los precios se encuentran alrededor del promedio latinoamericano. Por el contrario, el país resulta relativamente más barato que el promedio regional en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco, y salud.
Esta comparación muestra que el encarecimiento argentino no es uniforme: depende del tipo de producto o servicio que se mida. Por eso, aunque algunos consumos cotidianos son más caros que en otros países, el indicador general no ubica a la Argentina por encima de toda América Latina.