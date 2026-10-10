Terremoto en Panamá: al menos 27 heridos y más de 400 edificios afectados

El movimiento sísmico tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que alcanzó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá la situó en 7,5. Mientras tanto, continúan las réplicas, que ya superan el centenar.