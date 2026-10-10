Terremoto en Panamá: al menos 27 heridos y más de 400 edificios afectados

Resumen para apurados
- Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos leves y más de 400 edificios dañados, sin registrar víctimas mortales.
- El sismo ocurrió cerca de Tonosí y provocó evacuaciones costeras, cortes de rutas y daños en escuelas y hospitales en nueve provincias, seguido por más de cien réplicas.
- Las autoridades evalúan la infraestructura vial y edilicia mientras asisten a los evacuados y monitorean réplicas para restablecer la conexión en zonas aisladas.
El terremoto que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, alrededor de 300 personas evacuadas y más de 400 edificios afectados, entre ellos 142 residencias y 188 centros escolares. Hasta el momento, según las autoridades panameñas, no se registraron víctimas mortales ni personas desaparecidas.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) explicó que “los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país”
El movimiento sísmico tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que alcanzó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá la situó en 7,5. Mientras tanto, continúan las réplicas, que ya superan el centenar.
Los daños en las nueve provincias afectadas
Según el informe oficial, gran parte del territorio panameño resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto. El balance preliminar contabilizó daños en 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles y nueve puentes, además de múltiples tramos de carreteras y plantas potabilizadoras.
En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, se reportaron 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales. También hubo seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados.
Además, unas 300 personas de una comunidad costera fueron evacuadas hacia una zona más elevada ante el incremento del nivel del mar. En esa provincia, cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a los daños en puentes y carreteras, así como a los deslizamientos de tierra.
Coclé, otra de las zonas más golpeadas
La provincia de Coclé, donde se encuentra la localidad de Penonomé, también registró importantes daños. El balance preliminar informó sobre 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores.
A eso se suman dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales dañados. Además, ocho familias fueron trasladadas a un albergue.