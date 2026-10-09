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"La gente tuvo mucho miedo": el relato de una tucumana tras el terremoto en Panamá

Patricia Vitalone vive hace ocho años en el país centroamericano y contó a LA GACETA cómo vivió el sismo.

TERREMOTO EN PANAMÁ. Así quedó una carretera en el interior del país.
TERREMOTO EN PANAMÁ. Así quedó una carretera en el interior del país.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 7,6 sacudió a Panamá este viernes y generó pánico en la capital, según relató la residente argentina Patricia Vitalone tras evacuar su edificio.
  • El epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba a 10 km de profundidad. Cientos de personas salieron a las calles ante las réplicas que siguieron al temblor principal.
  • Sin víctimas reportadas inicialmente, las autoridades evalúan los daños materiales y mantienen el monitoreo en la región ante la continuidad de réplicas sísmicas.
Resumen generado con IA

“Se movió bastante, la gente tuvo mucho miedo”. Así describió Patricia Vitalone, una tucumana que vive en Panamá, el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió este viernes al país centroamericano y provocó escenas de pánico en la capital.

En diálogo con LA GACETA, Vitalone contó que reside en la zona de Santa María, en la ciudad de Panamá, donde el movimiento telúrico se sintió con fuerza, aunque el epicentro estuvo alejado de la capital. “Se sintió bastante, pero no fue acá el epicentro, por lo que no pasó a mayores”, explicó.

La mujer relató que, ante el temblor, los ocupantes de su edificio debieron evacuar las instalaciones. Además, señaló que el sismo generó un fuerte temor entre los vecinos, especialmente por la intensidad del movimiento.

“Uno de mis hijos está muy asustado porque tiene 10 años y en ese momento estaba en un piso 40”, contó.

Vitalone vive hace ocho años en Panamá y aseguró que nunca había experimentado una situación similar desde que llegó al país. “Es la primera vez que ocurre esto”, señaló.

Réplicas y evaluación de daños

La tucumana indicó que, después del terremoto, hubo numerosas réplicas y que los movimientos continuaban varias horas después del temblor principal. Pese a la preocupación, describió un panorama de relativa normalidad en la capital. “La ciudad está en orden dentro de todo”, afirmó.

El sismo provocó escenas de pánico en la Ciudad de Panamá, donde cientos de personas abandonaron edificios y se concentraron en las calles.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó inicialmente que el terremoto había alcanzado una magnitud de 8,0, pero luego revisó el dato y lo estableció en 7,6.

Según el organismo, el epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una localidad remota cercana al extremo sur de Panamá, a una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no habían reportado víctimas y comenzaron a evaluar los posibles daños materiales en distintas regiones del país. El movimiento telúrico se sintió en todo el territorio panameño y también en sectores de Costa Rica y Colombia.

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