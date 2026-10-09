Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami

Réplicas y evaluación de daños en varias regiones

El Instituto de Geociencias de Panamá registró el temblor a las 12.56 y reportó cerca de 10 réplicas durante los minutos posteriores. Según la entidad, hasta las 13.30 se habían contabilizado alrededor de 13, una de ellas de magnitud 6,0, localizada al norte de Tonosí.