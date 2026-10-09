Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y hay alerta de tsunami

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 7,6 sacudió este viernes a Panamá por un movimiento telúrico en Pitaloza Arriba, provocando pánico masivo y evacuaciones en la capital.
- El temblor se originó a 10 km de profundidad, generó más de 13 réplicas y se sintió en Costa Rica y Colombia, un fenómeno inusual para la capital panameña.
- Autoridades evalúan daños materiales y monitorean las costas del Pacífico ante alertas de tsunami que podrían generar olas de hasta un metro en varios países.
Un fuerte sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó escenas de pánico en la Ciudad de Panamá, donde cientos de personas abandonaron los edificios y se concentraron en las calles.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) había informado inicialmente una magnitud de 8,0, pero poco después revisó la cifra a 7,6.
El organismo ubicó el epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, cerca del extremo sur del país, a una profundidad de 10 kilómetros.
ð¨ URGENTE: Un terremoto de magnitud 7.7 sacudiÃ³ PanamÃ¡. Reportan colapsos de estructuras, evacuaciones masivas, 13 rÃ©plicas y alerta de tsunami. https://t.co/6XHyT2ZWQ5— Ciudadano News (@Ciudadano_News) October 9, 2026
Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas, aunque comenzaron a evaluar posibles daños materiales en distintas regiones del país. El movimiento telúrico se sintió en todo el territorio panameño y también en sectores de Costa Rica y Colombia.
Réplicas y evaluación de daños en varias regiones
El Instituto de Geociencias de Panamá registró el temblor a las 12.56 y reportó cerca de 10 réplicas durante los minutos posteriores. Según la entidad, hasta las 13.30 se habían contabilizado alrededor de 13, una de ellas de magnitud 6,0, localizada al norte de Tonosí.
Tras el fuerte movimiento telúrico, las autoridades comenzaron a evaluar posibles daños, principalmente en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, entre otras regiones.
En la capital, cientos de personas salieron de los edificios y se reunieron en las calles, visiblemente conmocionadas por la intensidad de la sacudida. Los sismos en esa ciudad son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.
Un fuerte sismo de magnitud 7.6 sacudiÃ³ a PanamÃ¡ este viernes. ImÃ¡genes en redes sociales y de los ciudadanos comienzan a mostrar algunos de los daÃ±os materiales que dejÃ³ este movimiento telÃºrico, con fachadas daÃ±adas de algunas casas, construcciones y edificios. https://t.co/Q7rwBTWSrP— NMÃ¡s (@nmas) October 9, 2026
Alertas por posibles tsunamis en las costas del Pacífico
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de que se produjeran olas peligrosas en algunas zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las tres horas posteriores al sismo.
Por su parte, las autoridades de El Salvador emitieron una alerta de “amenaza moderada de tsunami” ante la posibilidad de que el fenómeno impactara en sus costas.
Según el aviso, el nivel del mar podría experimentar una crecida de hasta un metro durante las dos horas siguientes. Mientras tanto, los organismos correspondientes continuaban atentos a la evolución de la situación y a las posibles consecuencias del terremoto.