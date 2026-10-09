Evacuaciones, cortes de luz y alertas de tsunami: impactantes videos del terremoto en Panamá

Resumen para apurados
- Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el sur de Panamá este viernes a las 12:56 por una falla sísmica en Herrera, provocando evacuaciones y alerta de tsunami.
- El sismo afectó el suministro eléctrico en seis provincias, colapsó viviendas y forzó el cierre preventivo del Aeropuerto Internacional de Panamá tras sentirse en la capital.
- La alerta de tsunami mantiene bajo vigilancia las costas del país y de la región, mientras equipos de emergencia evalúan daños estructurales ante posibles réplicas.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sur de Panamá y activó alertas por posibles olas de tsunami en algunas zonas costeras del país y de otras naciones de la región. La fuerza del movimiento quedó registrada en imágenes y videos que los testigos compartieron en las redes sociales.
El sismo se produjo a las 12.56, hora local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural ubicada en la provincia de Herrera, en el extremo sur del país. Los temblores también se sintieron en Ciudad de Panamá.
Tras el terremoto, se reportaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en sectores de seis provincias. Además, el Aeropuerto Internacional de Panamá cerró temporalmente como medida de seguridad.
ð´ #AHORA | Viviendas colapsadas despuÃ©s del terremoto en PanamÃ¡. https://t.co/9ZF5MY0ngY— Mundo en Conflicto ð (@MundoEConflicto) October 9, 2026
El fuerte temblor provocó que residentes de distintas ciudades salieran de sus casas y se congregaran en las calles. En medio de la incertidumbre, varios testigos registraron las consecuencias del movimiento sísmico.
ð´ #AHORA | MÃ¡s videos de viviendas colapsadas se viralizan despuÃ©s del terremoto en PanamÃ¡. https://t.co/CszoBYvXUm— Mundo en Conflicto ð (@MundoEConflicto) October 9, 2026
Cortes de luz y cierre temporal del aeropuerto
Las consecuencias del terremoto también alcanzaron los servicios y las actividades en distintas zonas del país. El suministro eléctrico se interrumpió en sectores de seis provincias, mientras que las autoridades dispusieron el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Panamá por razones de seguridad.
En paralelo, la activación de alertas por posibles olas de tsunami puso en atención a sectores de las costas panameñas y de otros países de la región. Las imágenes difundidas en las redes sociales permitieron observar la intensidad del fenómeno y algunas de sus consecuencias materiales.
ð´ #AHORA | TERREMOTO EN PANAMÃ: Impactantes imÃ¡genes muestran el momento en que el Puente Centenario se tambalea durante el fuerte sismo que sacudiÃ³ al paÃs. https://t.co/f7dKo3kUAQ— Mundo en Conflicto ð (@MundoEConflicto) October 9, 2026