Qué se sabe de la salud de Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución: "Está consciente y habla"
La mujer de 50 años sufrió graves lesiones en los brazos y enfrenta una recuperación prolongada. Mientras recibe atención médica, su defensa busca preservar las pruebas del procedimiento y mantiene el pedido de conmutación de la condena.
Resumen para apurados
- Christa Pike, condenada por un homicidio en 1995, sobrevivió esta semana a su ejecución por inyección letal en Tennessee, EE. UU., y permanece internada y consciente.
- Dos dosis de pentobarbital fallaron en matarla pero le causaron graves quemaduras en los brazos. Pike cometió el crimen a los 18 años y padece trastornos mentales.
- La defensa exige preservar las pruebas del procedimiento e insiste ante el gobernador para que conmute la pena capital por prisión perpetua sin libertad condicional.
Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, permanece internada en un hospital después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante una inyección letal. Sus abogados informaron que está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica crítica, aunque su pronóstico todavía es incierto.
La mujer recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento, pero el fármaco no provocó su muerte. Según sus representantes legales, sufrió graves lesiones en los brazos y deberá afrontar una recuperación prolongada. Mientras tanto, su defensa busca preservar las pruebas relacionadas con la ejecución fallida e insiste en que su condena sea conmutada por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Christa Pike está consciente y continúa internada tras la ejecución fallida
Los abogados de Pike comunicaron que la mujer mostró signos de mejoría después de ser trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville hasta un hospital de la zona. Se trata de la primera señal de evolución favorable desde el intento de ejecución ocurrido la semana anterior.
“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica”, afirmaron sus abogados en un comunicado.
Sin embargo, la defensa advirtió que las consecuencias físicas del procedimiento son graves. “A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos”, agregaron.
Según consta en una presentación judicial, cuando Pike llegó al hospital tenía los brazos hinchados, quemados y cubiertos de ampollas. Sus representantes atribuyeron las lesiones al pentobarbital utilizado durante la inyección letal.
El pronóstico de la mujer continúa siendo incierto. Aunque está consciente y puede comunicarse, sus abogados señalaron que deberá atravesar un proceso de recuperación prolongado.
La defensa busca preservar las pruebas del intento de ejecución
De acuerdo con CNN, los representantes legales de Pike tenían previsto presentarse en una audiencia judicial este miércoles para solicitar que se preserven las pruebas relacionadas con el procedimiento fallido.
La medida busca resguardar elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido durante el intento de ejecución y evaluar sus consecuencias.
Además, los abogados mantienen el pedido dirigido al gobernador saliente de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena de muerte por una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
“Christa es una sobreviviente y afrontará la recuperación un día a la vez”, expresaron sus representantes.
Por el momento, no está claro qué ocurrirá con su situación judicial si logra recuperarse. La defensa busca que las circunstancias del procedimiento y los antecedentes de la mujer sean considerados en el pedido de conmutación de la pena.
Por qué Christa Pike fue condenada a muerte
Pike tenía 18 años cuando participó en el asesinato de su compañera de estudios, Colleen Slemmer, en 1995. El caso tuvo una amplia repercusión en Estados Unidos debido a la brutalidad del crimen y a la edad de las personas involucradas.
Según los fiscales, Pike sospechaba que Slemmer era una rival sentimental y la atrajo hasta un lugar apartado. Allí, junto con su novio, la atacó con un cúter y la golpeó con un fragmento de asfalto. Los investigadores también señalaron que se había tallado un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.
Pike no negó haber cometido el asesinato y fue condenada a muerte. Con el tiempo, se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ingresar al corredor de la muerte en Estados Unidos.
Sus partidarios sostienen que, al revisar la sentencia, deberían tenerse en cuenta su edad al momento del crimen, sus antecedentes de salud mental y las denuncias de abuso sexual grave.
Qué dijo Christa Pike sobre el asesinato y su pedido de indulto
En las semanas previas al intento de ejecución, Pike presentó una solicitud para que se revisara su condena. En el documento, reconoció la gravedad del crimen y el daño causado a la familia de Slemmer.
“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró en un comunicado incluido en su solicitud de indulto.
Luego, agregó: “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”.
Después del asesinato, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Estos antecedentes forman parte de los argumentos que sus partidarios consideran relevantes para evaluar una eventual conmutación de la pena.
Mientras continúa internada, su defensa insiste en que el gobernador de Tennessee reconsidere la sentencia y la posibilidad de reemplazar la pena capital por prisión perpetua sin libertad condicional.
Por ahora, tanto la evolución médica de Christa Pike como el futuro de su condena permanecen abiertos. Sus abogados esperan preservar las pruebas del procedimiento y avanzar con las acciones judiciales mientras la mujer recibe tratamiento hospitalario.