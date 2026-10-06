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Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee hace una semana.

Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital y sobrevivió
Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital y sobrevivió Página 12
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La presa Christa Pike recuperó la consciencia en Tennessee tras sobrevivir a una ejecución fallida con pentobarbital por una condena a muerte la semana pasada.
  • Pike recibió dos dosis del fármaco letal sin éxito. Es el segundo intento fallido este año en el estado, tras la fallida inyección a Tony Carruthers en mayo.
  • A raíz del incidente, el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones previstas para este año en Tennessee para revisar los protocolos del sistema penal.
Resumen generado con IA

Los abogados de Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió a una ejecución fallida en una prisión de Estados Unidos la semana pasada, informaron que se encuentra consciente y puede hablar.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee hace una semana. Desde entonces, permanecía en estado crítico, inconsciente y con respiración asistida.

Sus letrados señalaron en un comunicado que la mujer "continúa recibiendo atención médica crítica" y que su pronóstico "sigue siendo incierto".

Tennessee volvió a suspender una ejecución este año

Esta es la segunda vez este año que Tennessee intenta ejecutar a un preso del corredor de la muerte sin éxito. En mayo, las autoridades suspendieron la ejecución de Tony Carruthers luego de que sus verdugos intentaran durante más de una hora aplicarle la inyección intravenosa.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió por un año la ejecución de Carruthers, quien está condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994.

Mark Fowler, uno de los médicos que estuvo involucrado en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el procedimiento de Pike, consignó el diario Clarín. 

Qué dijo el gobernador tras la fallida ejecución

Después de la fallida ejecución de Pike, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en el estado para este año. El gobernador aseguró que "el Departamento de Correccionales siguió al pie de la letra el protocolo que fue elaborado, examinado y aprobado por la Fiscalía General".

Además, especificó que Strada abandonará su puesto a finales de este mes.

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