Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

Qué dijo el gobernador tras la fallida ejecución

Después de la fallida ejecución de Pike, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en el estado para este año. El gobernador aseguró que "el Departamento de Correccionales siguió al pie de la letra el protocolo que fue elaborado, examinado y aprobado por la Fiscalía General".