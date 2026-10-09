Susana Giménez salió al cruce de las comparaciones con Wanda Nara y lanzó una irónica frase
La diva reaccionó entre risas cuando le preguntaron si la conductora de MasterChef Celebrity había logrado más que ella a la misma edad. También habló de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y de la serie sobre su vida.
Resumen para apurados
- Susana Giménez desestimó con ironía en Intrusos las comparaciones con Wanda Nara, al ser consultada recientemente sobre quién logró más éxito profesional a la misma edad.
- Entre risas, la diva remarcó su vasta trayectoria de 35 películas y 10 obras teatrales, distanciándose de los rumores mediáticos que equiparaban ambas carreras artísticas.
- La conductora reafirmó su vigencia en el espectáculo y postergó definiciones sobre su serie biográfica, mientras el medio debate la sucesión de las grandes divas televisivas.
Susana Giménez se refirió por primera vez a las comparaciones entre su trayectoria artística y la de Wanda Nara. La diva no pudo contener la risa cuando el cronista Alejandro Castelo le preguntó por los comentarios que circulan en el mundo del espectáculo sobre los logros profesionales de ambas a una misma edad.
“Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...”, le planteó el periodista de Intrusos (América).
La respuesta de Susana fue inmediata y estuvo acompañada de una carcajada. “Jajaja, me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...”, lanzó con picardía, al marcar la diferencia entre su extensa carrera y la trayectoria que Wanda Nara construyó hasta el momento.
Durante la entrevista también apareció Lorna, reconocida por ser una de las fanáticas más fieles de Susana Giménez. Ambas se fundieron en un abrazo durante el encuentro.
La diva también habló sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, prevista para diciembre, y manifestó sus ganas de asistir a la celebración. “Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo”, aseguró.
Qué dijo Susana Giménez sobre la serie de su vida
Antes de retirarse, la conductora fue consultada sobre la posibilidad de realizar una serie basada en su vida, un proyecto que volvió a generar interés tras el éxito de la producción sobre Moria Casán.
Al respecto, Susana aclaró que todavía no hay definiciones. Según indicó, “todavía falta” y “no hay ninguna actriz elegida” para interpretarla.
De esta manera, la diva se refirió tanto a las comparaciones con Wanda Nara como a sus proyectos y compromisos personales, sin dejar de lado el humor que caracterizó su respuesta durante la entrevista.