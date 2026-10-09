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Soledad Pastorutti rompió el silencio sobre la separación de su hermana

La cantante habló sobre el presente de Natalia, quien se separó de Andrés Manini después de casi tres décadas de relación y dos hijos en común. Además, destacó su regreso a los escenarios y evitó referirse a los motivos de la ruptura.

Soledad Pastorutti rompió el silencio sobre la separación de su hermana
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Soledad Pastorutti habló en LAM sobre la separación de su hermana Natalia y Andrés Manini, priorizando la reserva por sus sobrinos y destacando su apoyo familiar.
  • La ruptura trascendió en septiembre tras casi tres décadas de pareja y dos hijos, en medio de rumores sobre desacuerdos económicos y división de bienes.
  • Mientras Natalia retoma su carrera artística y televisiva, el respaldo de Soledad busca contener mediáticamente el impacto familiar de la ruptura.
Resumen generado con IA

A un mes de que se conociera la separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini, Soledad Pastorutti rompió el silencio y se refirió al momento que atraviesa su hermana. 

La artista habló en una entrevista con LAM, el programa de América que conduce Ángel de Brito, y destacó el presente laboral de Natalia. “Ella está trabajando mucho, en lo de Guido. Le está yendo súper bien”, expresó La Sole cuando le preguntaron por el estado de ánimo de su hermana. 

Luego, le dedicó varios elogios y celebró que haya decidido volver a mostrarse públicamente: “Además de una gran persona, es una gran artista y me encanta que haya querido volver a las luces”.

Qué dijo Soledad Pastorutti sobre los motivos de la separación

Consultada sobre las razones que llevaron al final de la pareja, la cantante prefirió mantener la reserva sobre la intimidad familiar y dejó en claro que no quería profundizar en el tema.

“No me corresponde hablar del tema, por respeto y sobre todo porque amo a mis sobrinos. Son cosas que pasan en la vida, pero con mi hermana, siempre estamos unidas. Desde que somos chiquitas, estamos juntas”, afirmó.

De esta manera, Soledad evitó referirse a las versiones que comenzaron a circular sobre la ruptura y puso el foco en el vínculo que mantiene con Natalia, a quien acompaña en esta nueva etapa personal.

La noticia se conoció el 11 de septiembre, cuando Natalia confirmó que había terminado su relación con Andrés Manini, con quien compartió casi tres décadas. Tras conocerse la ruptura, trascendió que la separación estaría atravesada por diferencias vinculadas con la división de bienes y cuestiones económicas.

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