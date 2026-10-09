Política

Rumbo a 2027: Katopodis se anotó en la carrera por la sucesión de Kicillof en provincia de Buenos Aires

El ministro de Infraestructura bonaerense expresó su intención de gobernar la provincia y pidió que el peronismo defina sus candidatos mediante las PASO.

Gabriel Katopodis, ex ministro de Obras Públicas de la Nación.
Gabriel Katopodis, ex ministro de Obras Públicas de la Nación. Foto tomada de perfil.com
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis anunció este viernes en Buenos Aires su postulación a la gobernación en 2027 para dar continuidad a la gestión de Axel Kicillof.
  • El exministro nacional destacó su gestión en tres niveles del Estado y reclamó definir las candidaturas del peronismo a través de elecciones primarias abiertas.
  • El lanzamiento anticipa la disputa interna por la sucesión bonaerense en 2027 y respalda a Kicillof como eventual líder opositor para disputar la presidencia.
Resumen generado con IA

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, manifestó este viernes su intención de competir por la gobernación y dar continuidad a la gestión actual de Axel Kicillof.

“Me gustaría conducir los destinos de esta provincia”, afirmó el funcionario en diálogo con Radio Brisas. En ese marco, sostuvo que su experiencia en los tres niveles del Estado le permite afrontar el desafío de gobernar Buenos Aires.

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“Me tocó estar en San Martín, en el Gobierno nacional y ahora me toca en la provincia. Pude gobernar y gestionar los tres niveles del Estado, y la verdad que me siento con la confianza suficiente como para encarar todos los cambios, pero también de darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años”, expresó.

Katopodis pidió que el peronismo defina sus candidatos en las PASO

Además de expresar sus aspiraciones electorales, Katopodis cuestionó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que la prioridad del peronismo debe ser cambiar el rumbo nacional después de las elecciones presidenciales de 2027.

“Nuestra prioridad es que podamos poner a la Argentina en otra dirección, estamos convencidos de que el rumbo en el que está es equivocado”, afirmó.

Al ser consultado nuevamente sobre una eventual candidatura a gobernador, el ministro planteó que la definición debe quedar en manos de la sociedad. En ese sentido, respaldó la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para resolver las postulaciones del peronismo.

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“No tiene que ser una decisión de cuatro dirigentes, porque hay muy buenos candidatos. Debería haber una PASO. Hay muy buenos candidatos, intendentes y dirigentes de distinto perfil. (Tenemos que ir) todos a la cancha y que la gente decida quién está en mejores condiciones de representar”, aseveró.

El respaldo a Kicillof y los nombres que suenan en el peronismo

Katopodis también consideró que el peronismo debe definir sus liderazgos a nivel nacional mediante un mecanismo similar. Sin embargo, destacó el papel de Kicillof como posible referente de un espacio opositor al Gobierno nacional.

Para el ministro, el gobernador bonaerense es quien “mejor está preparado para encarnar, encabezar, liderar y convocar a un gran frente para cambiar y torcer el rumbo”. En esa línea, agregó: “La mayoría no quiere cuatro años más como éstos”.

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