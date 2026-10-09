El dólar "blue" bajó $20 durante la semana: ¿a cuánto se negoció en Tucumán?

Resumen para apurados
- El dólar blue cerró a $1.540 tras caer $20 en la semana en Argentina, mientras el oficial bajó a $1.535 en el Banco Nación ante una menor demanda.
- El dólar mayorista finalizó a $1.517 y anotó su segunda semana en baja con alto volumen operado, favorecido por la apreciación del real en Brasil.
- El tipo de cambio mayorista quedó 27,1% por debajo del techo fijado por el BCRA ($1.928,82), lo que otorga margen de estabilidad para el corto plazo.
En la última rueda hábil de la semana, el dólar oficial bajó $5 y cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). De esta manera, interrumpió una serie de cinco ruedas consecutivas sin variantes y regresó a su precio más bajo desde el 23 de septiembre.
El dólar "blue", en tanto, se negoció sin cambios, a $1.540. Sin embargo, durante la última semana acumuló una caída de $20.
El dólar mayorista cerró su segunda semana en baja
En el segmento mayorista, el tipo de cambio registró una suba marginal de $1,50 y finalizó la jornada en $1.517.
La cotización operó con un volumen de negocios superior al de las ruedas anteriores: se negociaron U$S655,5 millones en el segmento de contado. Pese al avance registrado durante la jornada, el dólar mayorista completó su segunda semana consecutiva en baja.
Entre los factores que contribuyeron a esta tendencia se destacó la apreciación del real brasileño, la moneda del principal socio comercial de Argentina.
El techo de la banda cambiaria
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en $1.928,82. Con el dólar oficial mayorista en $1.517, el tipo de cambio quedó a $311,82 del límite máximo establecido para la flotación administrada, una diferencia equivalente al 27,1%.