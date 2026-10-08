EconomíaDolar hoy

El dólar "blue" cayó $15 y alcanzó su nivel más bajo en casi un mes: a cuánto cerró el oficial

En el mercado mayorista, el tipo de cambio descendió a $1.515,50 tras una rueda con operaciones por U$S501,6 millones.

DÓLAR HOY. El blue sufrió un fuerte retroceso este jueves 8 de octubre.
DÓLAR HOY. El "blue" sufrió un fuerte retroceso este jueves 8 de octubre.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar blue cayó $15 este jueves y cerró a $1.540 en Tucumán, alcanzando su valor más bajo en casi un mes ante una mayor oferta en el mercado cambiario.
  • El dólar oficial cerró estable a $1.540 en el Banco Nación, mientras que el mayorista descendió a $1.515,50 tras operarse más de U$S 500 millones.
  • El tipo de cambio mayorista quedó $412 por debajo del techo del BCRA, marcando la mayor brecha desde abril de 2025 y consolidando la calma cambiaria.
Resumen generado con IA

El dólar "blue" sufrió una fuerte baja y alcanzó su nivel más bajo desde el pasado 9 de septiembre. En la jornada de este jueves, la divisa paralela retrocedió $15 y terminó a $1.540 para la venta la city tucumana.

En tanto, el dólar oficial permaneció sin cambios por quinta rueda consecutiva y terminó a $1.540 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). 

El dólar mayorista también retrocedió

En el mercado mayorista se negociaron este jueves U$S501,6 millones en el segmento de contado. La oferta fue suficiente para presionar a una baja marginal de $1,50 y llevó al tipo de cambio a $1.515,50.

De esta manera, la cotización mayorista regresó a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026, la divisa comercial acumula una suba de $60,50 muy por debajo de la inflación del período, cercana al 24%.

La brecha con el techo de la banda cambiaria

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.927,77. Con el cierre de este jueves, el dólar mayorista quedó $412,27 por debajo de ese límite para la flotación administrada.

La distancia registrada este jueves representa la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025, cuando había alcanzado el 28,4%. Se trata de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril de 2025.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaRepública ArgentinaBanco Nación de la República ArgentinaLuis CaputoSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram
1

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid
2

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra
4

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
5

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Club Atlético Lealtad
4

Club Atlético Lealtad

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
5

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Más Noticias
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Comentarios