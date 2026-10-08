El dólar "blue" cayó $15 y alcanzó su nivel más bajo en casi un mes: a cuánto cerró el oficial

Resumen para apurados
- El dólar blue cayó $15 este jueves y cerró a $1.540 en Tucumán, alcanzando su valor más bajo en casi un mes ante una mayor oferta en el mercado cambiario.
- El dólar oficial cerró estable a $1.540 en el Banco Nación, mientras que el mayorista descendió a $1.515,50 tras operarse más de U$S 500 millones.
- El tipo de cambio mayorista quedó $412 por debajo del techo del BCRA, marcando la mayor brecha desde abril de 2025 y consolidando la calma cambiaria.
El dólar "blue" sufrió una fuerte baja y alcanzó su nivel más bajo desde el pasado 9 de septiembre. En la jornada de este jueves, la divisa paralela retrocedió $15 y terminó a $1.540 para la venta la city tucumana.
En tanto, el dólar oficial permaneció sin cambios por quinta rueda consecutiva y terminó a $1.540 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
El dólar mayorista también retrocedió
En el mercado mayorista se negociaron este jueves U$S501,6 millones en el segmento de contado. La oferta fue suficiente para presionar a una baja marginal de $1,50 y llevó al tipo de cambio a $1.515,50.
De esta manera, la cotización mayorista regresó a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026, la divisa comercial acumula una suba de $60,50 muy por debajo de la inflación del período, cercana al 24%.
La brecha con el techo de la banda cambiaria
El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.927,77. Con el cierre de este jueves, el dólar mayorista quedó $412,27 por debajo de ese límite para la flotación administrada.
La distancia registrada este jueves representa la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025, cuando había alcanzado el 28,4%. Se trata de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril de 2025.