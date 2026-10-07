Dólar electoral: el mercado recortó la proyección para fin de año, pero espera una mayor suba hacia 2027

Resumen para apurados
- El Banco Central difundió el REM de septiembre en Argentina: analistas recortaron a $1.614 la previsión del dólar oficial a fin de año por una menor tensión a corto plazo.
- El informe de 44 consultoras y bancos anticipa una depreciación mensual gradual y estima una contracción del 1% del PBI durante el tercer trimestre de este año.
- No obstante, el mercado prevé mayor presión hacia 2027, con un dólar a $2.009 en pleno año electoral, superando las proyecciones oficiales del Presupuesto nacional.
El mercado moderó sus expectativas para el dólar oficial de corto plazo, pero anticipó una mayor presión cambiaria hacia 2027, en un período que estará atravesado por las elecciones presidenciales de octubre.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado por el Banco Central (BCRA), ubicó la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio oficial en $1.614 por dólar para diciembre de 2026, unos $15 menos que en la encuesta anterior. Para los próximos 12 meses, en cambio, los analistas elevaron con fuerza su pronóstico hasta $1.945.
La estimación para diciembre implica una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025, mientras que la proyección a 12 meses supone una suba de 28,5%. En el relevamiento anterior, el mercado esperaba una variación de 22,9% para ese horizonte.
El dato adquiere relevancia porque, para los próximos 12 meses, el REM proyecta una inflación acumulada de 21,1%. De cumplirse ambas previsiones, el tipo de cambio oficial avanzaría unos 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios durante ese período.
Calma en el corto plazo y mayor presión hacia 2027
El sendero mensual proyectado por los analistas muestra una evolución gradual del tipo de cambio oficial. Para octubre estimaron un promedio de $1.545, para noviembre $1.580 y para diciembre $1.614.
La previsión continúa con $1.644 para enero, $1.672 para febrero y $1.704 para marzo de 2027.
De esta manera, el mercado no está anticipando un salto brusco del dólar en los últimos meses de 2026, sino una depreciación progresiva. Para diciembre, incluso, la proyección es menor a la que figuraba en el REM de agosto.
Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico -el denominado Top 10 del REM- la expectativa para diciembre es todavía más baja: $1.602 por dólar.
La señal cambia cuando se amplía el horizonte. Para los próximos 12 meses, la mediana se ubicó en $1.945, frente a los $1.789 que se proyectaban en el relevamiento anterior.
La proyección del mercado frente al Presupuesto
Las expectativas del sector privado también se ubican por encima del sendero planteado por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027.
Según las variables macrofiscales oficiales, el tipo de cambio nominal previsto para diciembre de 2026 es de $1.600, mientras que para diciembre de 2027 se proyecta en $1.847,6.
El REM, en cambio, ubica el dólar en $1.614 para diciembre de este año y en $2.009 para diciembre de 2027.
La diferencia muestra que, aunque los analistas recortaron sus previsiones para el cierre de 2026, mantienen una expectativa de mayor depreciación del peso en el mediano plazo.
El mercado espera una contracción en el tercer trimestre
El REM también incorporó un deterioro en las perspectivas de actividad económica.
Los analistas estimaron que el PBI se habría contraído 1% en el tercer trimestre de 2026 respecto del período anterior. Para el cuarto trimestre, en cambio, proyectaron un rebote de 1,8%, mientras que para el primer trimestre de 2027 esperan una expansión de 0,7%.
Para el conjunto de 2026, el mercado redujo su pronóstico de crecimiento económico a 1,5%, seis décimas menos que en el relevamiento anterior. El Top 10 fue todavía más conservador y proyectó una expansión de 1,2%.
El nuevo escenario implica una fuerte corrección respecto de las expectativas que los analistas tenían hacia fines de 2025.
El mercado espera una desaceleración gradual
En materia de precios, los analistas elevaron levemente la estimación para septiembre, de 1,8% a 1,9% mensual.
Para los meses siguientes, las proyecciones se mantienen relativamente estables: el REM espera aumentos mensuales de entre 1,6% y 1,8% entre octubre de 2026 y marzo de 2027. La inflación esperada para los próximos 12 meses se ubica en 21,1%.
Qué muestra el nuevo REM
El relevamiento deja, en definitiva, dos señales diferentes para el mercado cambiario. En el corto plazo, las expectativas se moderaron, con una proyección de $1.614 para diciembre y un sendero de depreciación gradual.
Para un horizonte más amplio, en cambio, los analistas elevaron de manera significativa sus previsiones, hasta $1.945 para los próximos 12 meses y $2.009 para diciembre de 2027.
El REM fue elaborado a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de septiembre a 44 participantes: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras argentinas.