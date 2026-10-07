Dólar electoral: el mercado recortó la proyección para fin de año, pero espera una mayor suba hacia 2027

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado por el Banco Central (BCRA), ubicó la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio oficial en $1.614 por dólar para diciembre de 2026, unos $15 menos que en la encuesta anterior. Para los próximos 12 meses, en cambio, los analistas elevaron con fuerza su pronóstico hasta $1.945.