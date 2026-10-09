El embajador de EEUU volvió a cuestionar la tecnología china en la Argentina: “Es entregar las llaves de tu casa”

Resumen para apurados
- El embajador de EEUU, Peter Lamelas, cuestionó hoy en Argentina el uso de tecnología china al advertir que compromete la seguridad de los datos y la llegada de inversiones.
- Tras reunirse con un directivo de Oracle, Lamelas recordó que ya había objetado a firmas como Huawei en sectores clave como Vaca Muerta por riesgos para la seguridad nacional.
- La advertencia profundiza la presión de Washington sobre las decisiones tecnológicas del gobierno argentino, factor que podría condicionar futuras inversiones extranjeras.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, renovó sus advertencias sobre el uso de tecnología china y cuestionó la decisión de elegir proveedores únicamente por sus precios. Según sostuvo, la seguridad de los datos y la confiabilidad de los sistemas son factores centrales para el desarrollo de la infraestructura productiva y la llegada de inversiones extranjeras.
El diplomático expresó su postura en la red social X, donde compartió una publicación sobre una reunión con un directivo de Oracle, la empresa estadounidense de tecnología y servicios informáticos. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, escribió.
En el mismo mensaje, reforzó su cuestionamiento. “Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”, insistió.
Lamelas también sostuvo que la apertura comercial debe estar acompañada de controles sobre las condiciones de seguridad de los productos y servicios. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, concluyó.
Oracle y la seguridad de los datos
El mensaje retomó una publicación anterior de la cuenta oficial del embajador, en la que destacó la presencia de Oracle en distintos sectores de la economía argentina y detalló su encuentro con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía, quien viajó desde París.
“Buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle. Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”, afirmó el diplomático.
Según explicó, durante la reunión conversaron sobre el potencial de la superinteligencia para acelerar transformaciones en empresas y servicios. Además, relacionó la elección de proveedores tecnológicos con las exigencias de seguridad que requiere la infraestructura destinada a ampliar las exportaciones argentinas.
“Coincidimos en algo clave: la infraestructura para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. Y esa base empieza por proveedores confiables”, señaló.
Los mensajes se inscriben en la posición de Washington frente a la expansión de empresas tecnológicas chinas en sectores considerados estratégicos. Estados Unidos sostiene que la protección de los datos y la seguridad de las redes deben ser criterios centrales al momento de contratar servicios tecnológicos.
El antecedente de Vaca Muerta
No es la primera vez que Lamelas plantea objeciones al uso de tecnología china en la Argentina. En agosto, durante el AmCham Energy Forum 2026, el embajador advirtió que la presencia de esos sistemas en la infraestructura vinculada con Vaca Muerta podía complicar la llegada de capitales extranjeros.
En aquella exposición, sostuvo que las compañías interesadas en invertir necesitan garantías sobre la protección de la información que circula por las redes y los sistemas utilizados en sus operaciones.
“La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países”, afirmó entonces. También cuestionó a las empresas tecnológicas chinas y planteó que sus sistemas podrían facilitar el acceso del Estado chino a información procesada mediante redes y herramientas de inteligencia artificial.
La misma postura había expresado en agosto, cuando fue consultado sobre los vínculos comerciales entre la Argentina y China. En esa oportunidad, defendió la competencia entre proveedores y la posibilidad de comparar equipos, servicios y productos antes de tomar una decisión de compra.
“Nosotros nada más queremos un mercado libre para la competencia y las compañías estadounidenses”, sostuvo.
Durante esa entrevista, Lamelas apuntó específicamente contra Huawei y afirmó que sus equipos pueden permitir el acceso del Gobierno chino y del Partido Comunista a información sensible.