Flybondi pidió el concurso preventivo: qué implica y cuál es la diferencia con una quiebra

Después de 57 días sin operar vuelos, Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores. Este lunes se realizó el sorteo para determinar el juzgado que tendrá a su cargo el expediente, que quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con la Secretaría N° 47, a cargo de Santiago Medina.