Instituto-Boca: hora, TV, árbitro y todo lo que hay que saber del partido

Resumen para apurados
- Boca visita a Instituto este viernes a las 19.30 por la fecha 12 del Clausura, buscando sumar puntos antes de su compromiso internacional.
- El DT Rodolfo Arruabarrena realizará cinco cambios para dosificar cargas, mientras que la Gloria llega como líder del torneo tras acumular tres victorias consecutivas.
- El Xeneize intentará sostenerse en los primeros puestos locales sin descuidar el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Bocavuelve a escena con una agenda que no da respiro. Desde las 19.30, visitará a Instituto por la fecha 12 del Clausura, en un partido que aparece en el medio de una seguidilla intensa.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega cuarto en la zona A, con 20 puntos. Sin embargo, el gran objetivo de estos días está puesto en el martes, cuando comenzará la serie frente a Vasco da Gama. Por eso, el “Vasco” decidió administrar esfuerzos sin recurrir a una rotación masiva.
Habrá cinco modificaciones, aunque algunas decisiones llaman especialmente la atención. Sebastián Villa y Leonel Flores compartirán las bandas desde el inicio, mientras que Enner Valencia será la referencia ofensiva en lugar de Miguel Merentiel. Será apenas la cuarta vez en 20 partidos que Villa y Flores comiencen juntos.
También volverá Álvaro Montero al arco, mientras que Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar tendrán descanso pensando en la semifinal. Rodrigo Battaglia, en tanto, volverá a concentrar después de una larga ausencia.
Del otro lado estará un Instituto que llega en plena confianza. La “Gloria” ganó sus últimos tres partidos, incluido el contundente triunfo sobre Independiente en Avellaneda, y es líder.
En tanto, el resto de los partidos que se jugarán durante la jornada de viernes serán: Aldosivi-Sarmiento, desde las 14.30 y Unión (SF)-Defensa y Justicia, a partir de las 21.45.
Los datos de Instituto-Boca
- Hora: 19.30
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Instituto.