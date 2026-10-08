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Ordenaron detener al hermano de Flávio Bolsonaro a semanas del balotaje en Brasil

Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil. El juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto inmediato si regresa al país y canceló su pasaporte.

Ordenaron detener al hermano de Flávio Bolsonaro a semanas del balotaje en Brasil
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Brasil ordenó este jueves la detención de Eduardo Bolsonaro por haber presionado a EE.UU. para sancionar al país durante el proceso judicial a su padre.
  • El exlegislador, radicado en EE.UU., fue condenado a cuatro años de prisión. El juez Alexandre de Moraes canceló su pasaporte y pidió su captura inmediata si regresa.
  • La medida sacude la campaña electoral a semanas del balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, reavivando acusaciones de interferencia judicial en la votación.
Resumen generado con IA

La Justicia de Brasil ordenó este jueves la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, a menos de tres semanas de la segunda vuelta electoral en la que el senador se enfrentará al actual mandatario, Lula da Silva.

El ex diputado, de 42 años, reside en Estados Unidos y fue condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por haber presionado al gobierno de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil durante el proceso judicial contra su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

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Tras conocerse la decisión, Eduardo Bolsonaro reaccionó con dureza en las redes sociales y acusó al magistrado Alexandre de Moraes de intentar interferir en el proceso electoral.

“Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, escribió el ex legislador.

La reacción de Eduardo Bolsonaro y la advertencia a la Justicia

El hermano del candidato presidencial aseguró que Estados Unidos ya dejó en claro que no acatará ese tipo de resoluciones, a las que calificó de “delirantes”. Además, denunció que la medida busca “avivar innecesariamente las tensiones” en plena campaña electoral.

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En sus publicaciones, también expresó su confianza en que el 25 de octubre los brasileños elegirán a su hermano Flávio. Según afirmó, el candidato y el nuevo Congreso “restablecerá la normalidad en Brasil”.

La orden de arresto fue dictada por Alexandre de Moraes, una figura enfrentada políticamente con la familia Bolsonaro. El magistrado también dispuso la cancelación del pasaporte brasileño del exdiputado y estableció que debe comenzar a cumplir su condena de manera inmediata.

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En su resolución, ordenó a la Policía Federal detenerlo si regresa a territorio brasileño. “El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, sostuvo De Moraes en el fallo.

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