Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Decisiones drásticas y el riesgo de sanciones de la FIFA

En el discurso que se prolongó durante nueve minutos, el presidente resaltó el éxito del combinado femenino, argumento que lo impulsa a tomar acciones directas aun cuando el costo institucional sea elevado. Traoré reveló una conversación previa con el titular de la Federación de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo, en la que le había advertido que era momento de actuar: “Hasta ahora no queríamos meternos en sus cuestiones, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no. Si intervenimos, será para organizar las cosas y protegerlas mejor. Vamos a poner energía para que la gente se sienta cómoda y pueda entregarse más, ya sea en infraestructura o en la cobertura de gastos”.