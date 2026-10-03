"Gracias por dejarme vivir esta pasión con mi hijo": el mensaje de un padre a Messi en la previa de Argentina-Burkina Faso

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos expresaron su gratitud a Lionel Messi en Buenos Aires antes del amistoso ante Burkina Faso, celebrando la pasión transmitida entre generaciones.
- Marcelo Núñez asistió con su hijo Agustín, de 11 años, quien vio por primera vez a la Selección tras superar los temores de suspensión por demoras en los vuelos.
- El encuentro refleja el legado futbolístico familiar y la nostalgia de los simpatizantes ante el cercano cierre de la etapa de Messi con la camiseta albiceleste.
DESDE BUENOS AIRES. - A metros del primer ingreso de los hinchas, en la esquina de Udaondo y Teniente General Pablo Ricchieri, la previa del amistoso ante Burkina Faso dejó una postal que se repite de generación en generación. Marcelo Núñez llegó con su hijo Agustín, de 11 años, para ver a la selección argentina. "Somos de acá, de Buenos Aires. Somos fanáticos", se presentó el padre.
El origen de esa pasión tiene fecha y nombre propio. "Maradona en el 86’ y ahora, con mi hijo, acá, con Messi", resumió. Cuando intentó explicar qué le provoca el capitán ante la consulta de LA GACETA, la emoción le ganó la pulseada. "Es algo que puedo vivir con mi hijo. Yo lo viví con mi padre en el 86’, cuando salimos campeones del mundo. En el 22’ lo viví con él, y para mí Messi es grande. Es una leyenda viviente", agregó.
Para el hincha, la previa es una celebración. "Lo estoy viviendo muy bien. Mirá lo que es ahí atrás: es una fiesta. Venir a ver a la Selección es una fiesta", describió Marcelo. Claro; el susto por la posible suspensión duró poco: "Escuché que se podía suspender, que estaban retrasados con el vuelo, pero después vi que finalmente vinieron, así que bárbaro". La despedida del capitán tampoco cambia nada. "Es una pena que se vaya Messi, pero hay que seguir a la Selección toda la vida".
Si el rosarino pudiera escucharlo, el mensaje sería de gratitud. "Sos un grande. Gracias por todo, por las alegrías, por vivir esta pasión con mi hijo, por ser campeón del mundo. Te bancamos siempre. Gracias por todas las alegrías que le diste a este país", dijo, visiblemente emocionado.
El debut de Agustín
Para Agustín, la noche tiene sabor a estreno. "Es la primera vez que vengo a ver a la Selección", contó. Nunca vio a Messi en una cancha, y la despedida del capitán, prevista para el martes ante Benín, lo encuentra entre la admiración y la tristeza. "Una leyenda, un capo total", lo definió, antes de admitir que está "bastante triste" porque ya no lo podrá ver más.
Sus expectativas para el debut no admiten medias tintas. "No sé... mínimo, 3 a 0". En la escuela, sus compañeros recibieron la noticia con alegría. "Están contentos de que pueda ir. Creo que nunca fueron; solo un compañero", agregó.
Aunque nació mucho después de esas épocas, el chico eligió sus ídolos mirando hacia atrás. "Maradona, Batistuta, Riquelme". Son nombres que nunca vio en vivo y que pertenecen a otras camadas, como si la herencia que alguna vez recibió su papá también le hubiera llegado a él.
Su mensaje para Messi, en cambio, mira hacia adelante. "Que es un capo, que ya ganó todo con la Selección. No le hace falta nada más: ya es una leyenda y sigue jugando", respondió. Lo dijo a metros del ingreso, junto al mismo padre que hace 40 años festejó un Mundial con el suyo.