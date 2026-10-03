"Gracias por dejarme vivir esta pasión con mi hijo": el mensaje de un padre a Messi en la previa de Argentina-Burkina Faso

El origen de esa pasión tiene fecha y nombre propio. "Maradona en el 86’ y ahora, con mi hijo, acá, con Messi", resumió. Cuando intentó explicar qué le provoca el capitán ante la consulta de LA GACETA, la emoción le ganó la pulseada. "Es algo que puedo vivir con mi hijo. Yo lo viví con mi padre en el 86’, cuando salimos campeones del mundo. En el 22’ lo viví con él, y para mí Messi es grande. Es una leyenda viviente", agregó.