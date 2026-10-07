Críticas en Reino Unido por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi: qué dijo la prensa británica

Resumen para apurados
- The Sun criticó a la Selección argentina por posar con una bandera de Malvinas en la despedida de Lionel Messi, al considerar el reclamo soberano como una provocación.
- El veterano Fabio Santana ingresó con la insignia al entonar el himno y el plantel posó junto a ella; la tela ya se había exhibido ante Inglaterra en el Mundial 2026.
- Aunque la FIFA no abrió un expediente formal, la prensa británica advierte posibles sanciones a la AFA, en un marco de histórica tensión diplomática entre ambos países.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó repercusión en Reino Unido por un episodio que excedió lo deportivo. Durante el homenaje previo al partido ante Benín, una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” apareció en el campo de juego y luego fue utilizada para una fotografía junto al plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni.
El episodio fue cuestionado por el diario británico "The Sun", que calificó la bandera de “provocadora” y planteó la posibilidad de que la Argentina vuelva a recibir una sanción de la FIFA.
La bandera había sido utilizada originalmente durante el Mundial 2026, en el partido entre Argentina e Inglaterra, y volvió a aparecer ahora en el marco de la despedida de Messi.
La bandera de Malvinas en el homenaje a Messi
El episodio ocurrió durante el himno argentino, interpretado por Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas. El excombatiente ingresó al campo de juego con la bandera sobre sus hombros y vistió además una camiseta blanca con una imagen de las islas en el pecho.
Después del homenaje, integrantes del plantel argentino y Scaloni posaron junto a Santana y la bandera. Tras el partido, el veterano compartió fotografías junto a varios jugadores y con la insignia de Malvinas.
Las imágenes fueron difundidas rápidamente en redes sociales y posteriormente recogidas por medios británicos.
Qué dijo "The Sun" sobre la bandera
"The Sun" publicó una nota en la que señaló que Messi había sido fotografiado junto a una bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las islas y sostuvo que el episodio podía generar una nueva intervención disciplinaria de la FIFA.
El medio británico puso el foco especialmente en la fotografía del plantel junto a Santana y describió la bandera como una “pancarta provocadora”. También vinculó el episodio con los antecedentes disciplinarios de la Selección argentina durante el Mundial.
Sin embargo, no existe por el momento una confirmación de que la FIFA haya abierto un nuevo expediente ni de que vaya a aplicar una sanción por este episodio.
El antecedente del Mundial 2026
La publicación británica recordó además un episodio ocurrido durante el Mundial, cuando una bandera con la misma leyenda apareció después del partido entre Argentina e Inglaterra.
Según la versión publicada entonces por The Sun, la bandera había ingresado al estadio oculta en la ropa interior de un hincha y posteriormente fue desplegada en el campo de juego.
El medio también recordó las sanciones que la FIFA aplicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante el torneo por distintos incumplimientos disciplinarios.
La cuestión de las Malvinas tiene además un fuerte componente histórico y político en la relación entre Argentina y Reino Unido. La disputa por la soberanía de las islas permanece abierta y constituye uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.