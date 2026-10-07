Política

Críticas en Reino Unido por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi: qué dijo la prensa británica

El diario "The Sun" cuestionó el uso de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante el homenaje al capitán de la Selección y advirtió sobre una posible sanción de la FIFA.

Críticas en Reino Unido por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi: qué dijo la prensa británica
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • The Sun criticó a la Selección argentina por posar con una bandera de Malvinas en la despedida de Lionel Messi, al considerar el reclamo soberano como una provocación.
  • El veterano Fabio Santana ingresó con la insignia al entonar el himno y el plantel posó junto a ella; la tela ya se había exhibido ante Inglaterra en el Mundial 2026.
  • Aunque la FIFA no abrió un expediente formal, la prensa británica advierte posibles sanciones a la AFA, en un marco de histórica tensión diplomática entre ambos países.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó repercusión en Reino Unido por un episodio que excedió lo deportivo. Durante el homenaje previo al partido ante Benín, una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” apareció en el campo de juego y luego fue utilizada para una fotografía junto al plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni.

La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

El episodio fue cuestionado por el diario británico "The Sun", que calificó la bandera de “provocadora” y planteó la posibilidad de que la Argentina vuelva a recibir una sanción de la FIFA.

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

La bandera había sido utilizada originalmente durante el Mundial 2026, en el partido entre Argentina e Inglaterra, y volvió a aparecer ahora en el marco de la despedida de Messi.

Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

La bandera de Malvinas en el homenaje a Messi

El episodio ocurrió durante el himno argentino, interpretado por Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas. El excombatiente ingresó al campo de juego con la bandera sobre sus hombros y vistió además una camiseta blanca con una imagen de las islas en el pecho.

Después del homenaje, integrantes del plantel argentino y Scaloni posaron junto a Santana y la bandera. Tras el partido, el veterano compartió fotografías junto a varios jugadores y con la insignia de Malvinas.

Las imágenes fueron difundidas rápidamente en redes sociales y posteriormente recogidas por medios británicos.

Qué dijo "The Sun" sobre la bandera

"The Sun" publicó una nota en la que señaló que Messi había sido fotografiado junto a una bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las islas y sostuvo que el episodio podía generar una nueva intervención disciplinaria de la FIFA.

El medio británico puso el foco especialmente en la fotografía del plantel junto a Santana y describió la bandera como una “pancarta provocadora”. También vinculó el episodio con los antecedentes disciplinarios de la Selección argentina durante el Mundial.

Sin embargo, no existe por el momento una confirmación de que la FIFA haya abierto un nuevo expediente ni de que vaya a aplicar una sanción por este episodio.

El antecedente del Mundial 2026

La publicación británica recordó además un episodio ocurrido durante el Mundial, cuando una bandera con la misma leyenda apareció después del partido entre Argentina e Inglaterra.

Según la versión publicada entonces por The Sun, la bandera había ingresado al estadio oculta en la ropa interior de un hincha y posteriormente fue desplegada en el campo de juego.

El medio también recordó las sanciones que la FIFA aplicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante el torneo por distintos incumplimientos disciplinarios.

La cuestión de las Malvinas tiene además un fuerte componente histórico y político en la relación entre Argentina y Reino Unido. La disputa por la soberanía de las islas permanece abierta y constituye uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Temas Islas MalvinasLionel MessiBuenos AiresInglaterra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

Del 10 de Diego a las Malvinas: las banderas que palpitan Argentina-Burkina Faso

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
5

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
5

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Más Noticias
Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Comentarios