Críticas en Reino Unido por la bandera de Malvinas en la despedida de Messi: qué dijo la prensa británica

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina generó repercusión en Reino Unido por un episodio que excedió lo deportivo. Durante el homenaje previo al partido ante Benín, una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” apareció en el campo de juego y luego fue utilizada para una fotografía junto al plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni.