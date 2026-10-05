La increíble historia de Burkina Faso: viajaron de urgencia para enfrentar a Argentina y fueron recibidos como héroes

Originalmente, el encuentro debía disputarlo el seleccionado absoluto de Burkina Faso. Sin embargo, la cancelación del vuelo chárter previsto para el 30 de septiembre dejó al plantel varado en Casablanca, Marruecos. Ante las demoras y la negativa de varios jugadores mayores a realizar el viaje, la Federación y el Ministerio de Deportes convocaron de urgencia a futbolistas Sub 23 de la liga local.