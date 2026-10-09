Tormentas severas y ráfagas de más de 100 km/h: ¿qué provincias están bajo alerta naranja este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes en distintas regiones de la Argentina. Los avisos alcanzan a provincias del noreste, Cuyo, la Patagonia y el Noroeste, con fenómenos que podrían provocar precipitaciones abundantes y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.