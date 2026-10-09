Tormentas severas y ráfagas de más de 100 km/h: ¿qué provincias están bajo alerta naranja este viernes?

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas este viernes en varias provincias argentinas por tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas superiores a 100 km/h.
- Misiones, Corrientes y Mendoza están en nivel naranja por granizo y lluvias de hasta 50 mm, mientras que rige alerta amarilla por fuertes vientos en la cordillera del NOA.
- Las condiciones podrían provocar daños materiales y anegamientos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles actualizaciones del pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes en distintas regiones de la Argentina. Los avisos alcanzan a provincias del noreste, Cuyo, la Patagonia y el Noroeste, con fenómenos que podrían provocar precipitaciones abundantes y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.
De acuerdo con el informe del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, Misiones y el este de Corrientes se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, mientras que Mendoza tiene el mismo nivel de advertencia por lluvias persistentes. Además, varias provincias permanecen bajo alerta amarilla por precipitaciones y fuertes vientos.
Alerta naranja por tormentas: qué provincias serán afectadas
El SMN estableció una alerta naranja por tormentas para Misiones y el extremo este de Corrientes. En estas zonas se esperan fenómenos de intensidad considerable, con abundante caída de agua en períodos cortos, granizo de distintos tamaños y frecuente actividad eléctrica.
El informe también advierte sobre ráfagas de viento intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar complicaciones, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales del pronóstico.
Mendoza, bajo alerta naranja por lluvias intensas
La provincia de Mendoza también se encuentra bajo alerta naranja, en este caso por lluvias persistentes de variada intensidad, que podrían ser fuertes en determinados momentos.
Según las estimaciones del organismo meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros durante el período de vigencia del aviso, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.
En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.
Alerta amarilla por lluvias: las otras provincias alcanzadas
El aviso amarillo por lluvias comprende sectores del oeste de Corrientes, Chaco, Formosa y el extremo sur de Neuquén.
Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que resulta importante seguir la evolución de las condiciones climáticas y las recomendaciones de las autoridades.
Vientos fuertes en el NOA: qué dice el pronóstico del SMN
En el Noroeste argentino (NOA), el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca.
En esas regiones se prevén vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Ante estas condiciones, se recomienda consultar los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para conocer posibles actualizaciones de las alertas y la evolución de los fenómenos previstos.