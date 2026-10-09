Dura respuesta del Banco Central a un informe de la Auditoría General de la Nación

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro “como bien de respaldo o subyacente”, de acuerdo con la explicación del titular. En concreto, la pérdida ascendió hasta los $ 1,5 billones, equivalente a U$S 1.023 millones, compuesta por U$S 960 millones del resultado negativo de las operaciones y U$S 62,8 millones correspondientes a primas de opciones. Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro. “Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de U$S 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.