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Dura respuesta del Banco Central a un informe de la Auditoría General de la Nación

La entidad que preside Bausili habló de un intento de desprestigio, con fines políticos, por parte del conductor de la Auditoría General.

Las reservas en oro del Banco Central quedaron en el centro de una polémica.
Las reservas en oro del Banco Central quedaron en el centro de una polémica.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

¿Qué pasó con el oro del Banco Central (BCRA)? La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central perdió más de U$S 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del metal, según el titular de ese organismo, Juan Manuel Olmos. El funcionario se apoyó en una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025. Como primera definición, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es “razonable”. Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $ 8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

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Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, aclaró Olmos. Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central “con fines de cobertura”, bajo la gestión de Santiago Bausili.

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro “como bien de respaldo o subyacente”, de acuerdo con la explicación del titular. En concreto, la pérdida ascendió hasta los $ 1,5 billones, equivalente a U$S 1.023 millones, compuesta por U$S 960 millones del resultado negativo de las operaciones y U$S 62,8 millones correspondientes a primas de opciones. Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro. “Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de U$S 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

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La respuesta del Central no tardó en llegar. La entidad comunicó que, durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de U$S 2.505 millones. Este desempeño refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo.

Fines políticos

Según el Central, “la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la Auditoría General de la Nación por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad”. “Es claro en su último comunicado en el que se menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar la información se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, indicó.

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Recordó, finalmente, que “esto mismo ya ocurrió con el tema del movimiento del oro donde la AGN publicó una carta donde eligió las palabras cuidadosamente para no faltar a la verdad, pero tampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuando contaba con toda la información para hacerlo”.

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