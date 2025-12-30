Secciones
LA GACETA
Política

Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional
Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional
Hace 2 Hs


El bloque de diputados del PRO volvió a manifestar su rechazo categórico ante la reciente designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). A través de un comunicado oficial, el espacio liderado por Cristian Ritondo negó de forma tajante haber facilitado la votación al retirarse del recinto, asegurando que la aprobación de los pliegos ya estaba pactada de antemano entre sectores oficialistas y la oposición dialoguista.

Desde el partido explicaron que el retiro de sus legisladores no respondió a una estrategia para favorecer el resultado, sino a una postura ética de no convalidar lo que consideran un procedimiento “abiertamente inconstitucional”. Según el bloque, permanecer en sus bancas tendría significado legitimar un acto que, a su criterio, viola el artículo 63 de la Constitución Nacional al tratar temas no habilitados en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El PRO rechazó las designaciones en la AGN impulsadas por LLA y acudirá a la Justicia

El PRO rechazó las designaciones en la AGN impulsadas por LLA y acudirá a la Justicia

El PRO hizo especial hincapié en que la votación, que se llevó a cabo durante la madrugada y sin los estándares de transparencia necesarios, arrojó un total de 189 votos positivos. Esta cifra, argumentan, demuestra que La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal ya contaban con las mayorías necesarias de forma independiente, por lo que la presencia del bloque macrista no habría alterado el diseño matemático de la sesión. “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, sentenciaron los legisladores, reafirmando que votar incluso en contra habría sido otorgar validez a un acto que consideran viciado de nulidad.

Como parte de su ofensiva institucional, el bloque recordó que ya se encuentra en curso una acción judicial para frenar los nombramientos de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón. El recurso de amparo solicita que se declare la inconstitucionalidad del proceso, alegando que se vulneraron las reglas básicas del funcionamiento parlamentario y la normativa constitucional vigente.

Temas Auditoría General de la NaciónCristian RitondoLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste
1

El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario
2

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país
3

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina
4

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina
5

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons
6

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons

Más Noticias
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evolución lenta y continuidad de la internación

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evolución lenta y continuidad de la internación

Javier Milei se parece a Néstor Kirchner en cuanto a debilidad parlamentaria

"Javier Milei se parece a Néstor Kirchner en cuanto a debilidad parlamentaria"

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

Sin reglamentación, la prohibición de bolsas plásticas en la capital no podrá aplicarse desde enero

Sin reglamentación, la prohibición de bolsas plásticas en la capital no podrá aplicarse desde enero

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Comentarios