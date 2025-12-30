Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional

El PRO hizo especial hincapié en que la votación, que se llevó a cabo durante la madrugada y sin los estándares de transparencia necesarios, arrojó un total de 189 votos positivos. Esta cifra, argumentan, demuestra que La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal ya contaban con las mayorías necesarias de forma independiente, por lo que la presencia del bloque macrista no habría alterado el diseño matemático de la sesión. “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, sentenciaron los legisladores, reafirmando que votar incluso en contra habría sido otorgar validez a un acto que consideran viciado de nulidad.