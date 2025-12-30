Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional

El bloque de diputados del PRO volvió a manifestar su rechazo categórico ante la reciente designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). A través de un comunicado oficial, el espacio liderado por Cristian Ritondo negó de forma tajante haber facilitado la votación al retirarse del recinto, asegurando que la aprobación de los pliegos ya estaba pactada de antemano entre sectores oficialistas y la oposición dialoguista.
Desde el partido explicaron que el retiro de sus legisladores no respondió a una estrategia para favorecer el resultado, sino a una postura ética de no convalidar lo que consideran un procedimiento “abiertamente inconstitucional”. Según el bloque, permanecer en sus bancas tendría significado legitimar un acto que, a su criterio, viola el artículo 63 de la Constitución Nacional al tratar temas no habilitados en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El PRO hizo especial hincapié en que la votación, que se llevó a cabo durante la madrugada y sin los estándares de transparencia necesarios, arrojó un total de 189 votos positivos. Esta cifra, argumentan, demuestra que La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal ya contaban con las mayorías necesarias de forma independiente, por lo que la presencia del bloque macrista no habría alterado el diseño matemático de la sesión. “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, sentenciaron los legisladores, reafirmando que votar incluso en contra habría sido otorgar validez a un acto que consideran viciado de nulidad.
Como parte de su ofensiva institucional, el bloque recordó que ya se encuentra en curso una acción judicial para frenar los nombramientos de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón. El recurso de amparo solicita que se declare la inconstitucionalidad del proceso, alegando que se vulneraron las reglas básicas del funcionamiento parlamentario y la normativa constitucional vigente.