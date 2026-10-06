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El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

Mayoría conservadora.

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro
Hace 4 Hs

Lula y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso de mayoría conservadora y favorable a conceder una amnistía al ex presidente Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado de 2023.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se aseguró 19 de 54 bancas que se disputaban en el Senado y se convirtió así en su mayor fuerza, aunque sin alcanzar mayoría sobre un total de 81 senadores.

Para la Cámara de Diputados, el PL también fue el partido más exitoso y sale de la elección con al menos 85 de los 513 asientos asegurados.

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Esa correlación de fuerzas puede ser determinante para aprobar la ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió. La medida podría sacar de prisión domiciliaria a su padre, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

También a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos enBrasilia, considerado por la justicia como parte de la misma trama golpista. “Vamos a liberar a los presos políticos del 8 de enero”, dijo Lúcia Barros, una empresaria de 72 años, en el cuartel de campaña en Brasilia donde el candidato dio su discurso.

El clan Bolsonaro salió reforzado. Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa y segundo hijo del ex mandatario, conquistaron escaños en el Senado por el Distrito Federal y Santa Catarina respectivamente.

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Jair Renan Bolsonaro, el menor de los hijos varones, fue elegido diputado por Santa Catarina.

Varias apuestas de Lula para la cámara alta fracasaron, como las ex ministras de Medio Ambiente y Planeamiento Marina Silva y Simone Tebet, que perdieron en San Pablo ante bolsonaristas.

Senado renovado

Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado. Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, pero el Senado renovado elegirá a un nuevo jefe en febrero. Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos. Con alrededor de 50 senadores, la coalición conservadora se acerca a ese umbral.

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Flávio Bolsonaro defiende un “impeachment” o juicio político para Moraes. “Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política”, dijo a la AFP Álvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la corte suprema. Quien gane el balotaje podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

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