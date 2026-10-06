El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

Senado renovado

Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado. Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, pero el Senado renovado elegirá a un nuevo jefe en febrero. Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos. Con alrededor de 50 senadores, la coalición conservadora se acerca a ese umbral.