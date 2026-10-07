El triunfo de Flávio Bolsonaro reconfigura el Congreso de Brasil

Con ese resultado, el bloque bolsonarista queda cerca de los 54 votos, dos tercios de la Cámara Alta, necesarios para destituir a los magistrados del Supremo Tribunal Federal, a los que considera enemigos que condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar revertir con un golpe de Estado su derrota electoral de 2022. El tribunal enfrenta además mayor escrutinio por los vínculos de algunos de sus miembros con Daniel Vorcaro, ex propietario encarcelado del desaparecido Banco Master.