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Lollapalooza Argentina 2027: cuándo se conocerá el lineup y qué artistas podrían llegar

El festival será 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

El Lollapalooza Argentina 2027 será el 12, 14 y 14 de marzo.
El Lollapalooza Argentina 2027 será el 12, 14 y 14 de marzo. La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lollapalooza Argentina confirmará el lineup de su edición 2027 este jueves 8 de octubre al mediodía para el festival del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.
  • La revelación de la duodécima edición llega con los abonos en etapa Preventa 2 en AllAccess, tras semanas de especulaciones y rumores sobre los artistas convocados.
  • El anuncio de los artistas acelerará la venta de las entradas restantes y consolidará la agenda de los espectáculos musicales masivos para el próximo año.
Resumen generado con IA

La espera está a punto de terminar para los fanáticos de la música. Lollapalooza Argentina confirmó cuándo revelará el lineup de su edición 2027, uno de los anuncios más esperados por quienes ya tienen la mirada puesta en la próxima edición del festival.

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La grilla completa se dará a conocer este jueves 8 de octubre a las 12, por lo que en pocas horas finalmente se conocerán los artistas que formarán parte de la duodécima edición de #LollaAR. Mientras tanto, crece la expectativa y las especulaciones sobre los nombres que llegarán al Hipódromo de San Isidro.

¿Cuándo se conocerá el lineup de Lollapalooza Argentina 2027?

La organización confirmó que el jueves 8 de octubre a las 12 se revelará oficialmente el lineup de Lollapalooza Argentina 2027.

El anuncio pondrá fin a varias semanas de expectativa entre los seguidores del festival, que estuvieron atentos a las distintas señales y rumores sobre los posibles artistas que podrían integrar la grilla.

Como parte de la previa, Lollito volvió a aparecer desde el Hipódromo de San Isidro, el escenario elegido para una nueva edición del festival, que volverá a desarrollarse durante tres jornadas consecutivas.

Cuándo será Lollapalooza Argentina 2027

La próxima edición del festival se realizará durante tres días en el Hipódromo de San Isidro. Las fechas confirmadas son:

  • Viernes 12 de marzo de 2027
  • Sábado 13 de marzo de 2027
  • Domingo 14 de marzo de 2027

Lollapalooza Argentina 2027: cómo comprar las entradas

Mientras aumenta la expectativa por el anuncio de la grilla, los abonos para la edición 2027 continúan a la venta exclusivamente a través de AllAccess.

Actualmente están disponibles los últimos tickets correspondientes a la Preventa 2. Además, existe la posibilidad de acceder a hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

  • Fecha: 12, 13 y 14 de marzo de 2027.
  • Lugar: Hipódromo de San Isidro.
  • Lineup: se anuncia el jueves 8 de octubre a las 12.
  • Entradas: AllAccess.
  • Beneficio: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
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