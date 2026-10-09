Llega un nuevo Encuentro de Cine Europeo, con películas estreno gratuitas

La actividad en la sala Hynes O’Connor comenzará temprano y será variada. A las 17 se verá “Lejos del cielo”, dentro del ciclo de cine debate “Historia(s), narración y cine: vidas en pueblos pequeños”. Dirigida por Todd Haynes, aborda la vida de un acomodada familia convencional de un pueblo de Connecticut (Estados Unidos) en la década de 1950. Julianne Moore compone a un ama de casa que comprueba cómo su estilo de vida, aparentemente perfecto, comienza a desmoronarse cuando descubre que su esposo (interpretado por Dennis Quaid) es homosexual. Entonces entabla una amistad prohibida con su jardinero afroamericano (Dennis Haysbert), en un guión que cuestiona el racismo, el clasismo y la homofobia.