Llega un nuevo Encuentro de Cine Europeo, con películas estreno gratuitas

Matthias dirige una exitosa agencia donde se lo puede contratar para representar a un amigo, un familiar y otros roles con actuaciones pagas; así, puede ser desde un novio ideal hasta un hijo perfecto. Pero cuando Sophia rompe con él, su vida se convierte en un absurdo caos y las fronteras entre los personajes que interpreta por trabajo y su verdadera identidad empiezan a desdibujarse, con las impensables consecuencias que ello causará.
“Peacock” es la película austríaca estrenada en 2024 elegida para abrir en Tucumán una nueva edición del Encuentro de Cine Europeo, que durante un mes presentará filmes que no pasaron por el circuito de las salas comerciales de la provincia. Con entrada libe y gratuita, se proyectará desde las 22 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). Dirigida por Bernhard Wenger y protagonizada por Albrecht Schuch, Julia Franz Richter, Anton Noori y Theresa Frostad Eggesbø, la comedia dramática fue seleccionada para representar a su país en los premios Oscar del año pasado.
El festival atraviesa su edición 22, con la premisa “historias para conversar el presente y pensar el futuro”. De las 18 películas que conforman la grilla, hasta el 13 de noviembre se verán siete en la provincia, distribuidas entre las sala del Ente y de la Alianza Francesa. Además, habrá programación en otras 10 ciudades del país.
La actividad en la sala Hynes O’Connor comenzará temprano y será variada. A las 17 se verá “Lejos del cielo”, dentro del ciclo de cine debate “Historia(s), narración y cine: vidas en pueblos pequeños”. Dirigida por Todd Haynes, aborda la vida de un acomodada familia convencional de un pueblo de Connecticut (Estados Unidos) en la década de 1950. Julianne Moore compone a un ama de casa que comprueba cómo su estilo de vida, aparentemente perfecto, comienza a desmoronarse cuando descubre que su esposo (interpretado por Dennis Quaid) es homosexual. Entonces entabla una amistad prohibida con su jardinero afroamericano (Dennis Haysbert), en un guión que cuestiona el racismo, el clasismo y la homofobia.
“Los vencedores”
En el mismo lugar, a las 20, se presentará el documental “Los vencedores”, dirigida por Pablo Aparo, quien viaja a las Islas Malvinas para explorar las huellas de la guerra de 1982. Lo que parecía un retrato del conflicto desde la perspectiva de los isleños se convierte en la historia de una inesperada amistad con el llamado enemigo. La realización ganó las estatuillas a Mejor Dirección y Gran Premio en el BAFICI.
Por aparte, en El Atelier (avenid Mate de Luna 2.930), a las 20 y con acceso gratis, se verá “Bande à part”, la película de 1964 de Jean-Luc Godard inscripta en la línea de la Nouvelle Vague francesa. Anna Karina, Sami Frey y Claude Brasseur componen a tres nóveles ladrones con destino trágico.