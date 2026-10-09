Números de Oro de LA GACETA: la suerte llegó esta vez para tres lectores, que se repartieron el pozo de $ 8 millones

Nélida participa del entretenimiento desde hace mucho tiempo, pero nunca antes había tenido la oportunidad de completar su tarjeta ganadora. Esta vez, finalmente, la suerte estuvo de su lado. “El lunes me faltaba un sólo número. El martes, abro el diario y ahí estaba el 39”, cuenta emocionada. Todavía no puede creer que ganó el premio. Según detalla, seguramente usará parte del dinero para cumplir un sueño. “Quiero hacer un viaje a Córdoba, y aprovechar para presenciar la vista del Papa”, confiesa.