Números de Oro

Números de Oro de LA GACETA: la suerte llegó esta vez para tres lectores, que se repartieron el pozo de $ 8 millones

Nélida encontró el 39 que le faltaba y completó su tarjeta. Guillermo y Mirta también resultaron ganadores. El premio tendrá destinos diferentes, pero para los tres significa una ayuda inesperada. Hoy se entregan las nuevas tarjetas.

FELIZ. A Nélida le faltaba el 39 que le faltaba y completó su tarjeta.
FELIZ. A Nélida le faltaba el 39 que le faltaba y completó su tarjeta.
Hace 5 Hs

Una vez más, la suerte llegó a distintos puntos de Tucumán de la mano de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que, semana tras semana, acompaña a miles de lectores. En la segunda semana del juego, tres tucumanos lograron completar sus tarjetas y se convirtieron en los nuevos ganadores.

El pozo acumulado de $8.000.000 se repartirá entre los tres lectores, que recibieron la noticia con alegría y ya comenzaron a pensar en qué utilizarán el dinero. Entre los ganadores hay historias diferentes, pero un punto en común: todos participan desde hace años de Números de Oro y, en los tres casos, esta es la primera vez que resultan ganadores.

En Yerba Buena, la alegría fue para Nélida Serafina Sastre. Tiene 65 años, es empleada de comercio y vive con su sobrino.

FELIZ. A Nélida le faltaba el 39 que le faltaba y completó su tarjeta. FELIZ. A Nélida le faltaba el 39 que le faltaba y completó su tarjeta.

Nélida participa del entretenimiento desde hace mucho tiempo, pero nunca antes había tenido la oportunidad de completar su tarjeta ganadora. Esta vez, finalmente, la suerte estuvo de su lado. “El lunes me faltaba un sólo número. El martes, abro el diario y ahí estaba el 39”, cuenta emocionada. Todavía no puede creer que ganó el premio. Según detalla, seguramente usará parte del dinero para cumplir un sueño. “Quiero hacer un viaje a Córdoba, y aprovechar para presenciar la vista del Papa”, confiesa.

Los Números de Oro de LA GACETA del 9 de octubre de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 9 de octubre de 2026

Además, hay una fecha importante que se acerca: el 28 de noviembre cumple años, por lo que este premio llega en un momento particularmente especial para ella. Después de tantos años de participar, la ganadora de Yerba Buena podrá celebrar de una manera diferente.

UN ALIVIO. Guillermo contó que usará el premio para pagar deudas. UN ALIVIO. Guillermo contó que usará el premio para pagar deudas.

En Bella Vista, quien también celebró fue Guillermo Mamerto Méndez. Tiene 78 años, es jubilado y vive junto a su esposa y a sus dos hijos. En su caso, el dinero tendrá un destino muy concreto: pagar algunas deudas pendientes.

Una ayuda

El premio representa así una ayuda para ordenar las cuentas familiares y afrontar compromisos que estaban pendientes. Guillermo, que cumple años el 23 de agosto, recibió la noticia con la satisfacción de quien sabe que un golpe de suerte puede significar también un poco de alivio para la economía cotidiana.

Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo y el premio vuelve a $4.000.000

Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo y el premio vuelve a $4.000.000

La tercera ganadora de esta semana es Mirta Noemí Suárez, de El Timbó. Tiene 44 años, es depiladora y vive con sus padres. También ella conoce desde hace años la dinámica de Números de Oro. Mirta cumplirá años el 12 de noviembre y ya decidió que el dinero tendrá un destino que también apunta a su economía familiar: pagar algunas cuentas pendientes.

CONTENTA. Mirta no podía creer que recibió su premio de LA GACETA. CONTENTA. Mirta no podía creer que recibió su premio de LA GACETA.

Con la entrega de las nuevas tarjetas, la expectativa se renueva ahora para los lectores que todavía sueñan con convertirse en ganadores.

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