Números de Oro

Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo y el premio vuelve a $4.000.000

La expectativa se renueva para este viernes. Quienes reciban su tarjeta junto al diario tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadores.

Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo y el premio vuelve a $4.000.000
Hace 1 Hs

Una vez más, Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, llevó alegría a distintas familias tucumanas. Luego de varias semanas de acumulación, tres lectores lograron completar sus tarjetas y quedarse con el premio.

De esta manera, la expectativa se renueva para este viernes, cuando quienes reciban su tarjeta junto al diario tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadores y acceder a un premio de $4.000.000.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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