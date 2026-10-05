Seguridad

Condenaron a "Beckham" por entrar a una casa y robar varios elementos

Nelson Matías Guiscafre, de 38 años, reconoció haber cometido el robo en una vivienda de calle Bolívar al 2700.

BECKHAM. Nelson Matías Guiscafre, de 38 años, reconoció haber cometido el robo en una vivienda de calle Bolívar al 2700.
"BECKHAM". Nelson Matías Guiscafre, de 38 años, reconoció haber cometido el robo en una vivienda de calle Bolívar al 2700.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Nelson Guiscafre, alias "Beckham", fue condenado este lunes a un año de prisión efectiva tras admitir que robó varios elementos en una vivienda de calle Bolívar.
  • El acusado forzó el pasador del acceso y sustrajo puertas, rejas y una cámara de seguridad que, al registrar el hecho, se convirtió en la prueba clave de la acusación.
  • La jueza homologó el juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa, ordenando el traslado inmediato del recluso al penal para cumplir la pena de forma efectiva.
Resumen generado con IA

Nelson Matías Guiscafre, conocido como “Beckham”, fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer que ingresó a una vivienda de San Miguel de Tucumán y robó distintos elementos.

La condena se resolvió este lunes durante una audiencia en la que se presentó un acuerdo de juicio abreviado firmado por la fiscal Susana Cordisco, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, el imputado y su defensa técnica.

Guiscafre, de 38 años, fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de robo simple y deberá cumplir la pena de un año de prisión efectiva.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 11 de abril de 2026, alrededor de las 2.20, en una vivienda ubicada en calle Bolívar al 2700.

De acuerdo con la acusación, Guiscafre llegó hasta el domicilio y forzó el pasador de la puerta principal hasta conseguir abrirla. Una vez dentro de la vivienda, sustrajo una cámara de seguridad, dos rejas de hierro, dos puertas y una pala. Después de reunir los elementos, se retiró del lugar.

Durante la audiencia intervino la auxiliar de fiscal Lourdes Correa, quien explicó cómo se produjo el robo y detalló las evidencias incorporadas durante la investigación.

Entre las pruebas se encontraba el registro de una cámara de seguridad instalada dentro de la vivienda, que logró captar al imputado durante el hecho. La representante del Ministerio Público Fiscal también realizó una valoración de la pena acordada entre las partes.

Reconoció el robo y fue enviado a prisión

Durante la audiencia, Guiscafre reconoció expresamente su culpabilidad y aceptó la responsabilidad por el hecho que se le atribuía.

Luego de analizar el convenio presentado, la jueza interviniente declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado y homologó la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente, la magistrada ordenó el traslado de Guiscafre a la unidad penitenciaria correspondiente, donde deberá cumplir la condena.

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