¿Qué es la matrescencia? Una psicóloga explica los cambios que atraviesan las mujeres al ser madres

Una identidad que se construye

Figueroa propone pensar esta transformación a partir de la matrescencia: una etapa de cambios corporales, emocionales y de identidad. La compara con la adolescencia por la cantidad de movimientos que introduce en la vida de una persona. “Cambio de cuerpo, cambio de identidad, cambio de rol y de lugar”, enumera. También cambia la posición dentro de la familia, la organización cotidiana y la forma de relacionarse con los demás.