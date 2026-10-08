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Vialidad abre una segunda etapa de retiros voluntarios y el gremio advierte: "el país queda totalmente desconectado y a la buena de Dios"

La Dirección Nacional de Vialidad habilitó una nueva etapa del programa de retiros voluntarios. La primera convocatoria terminó con 609 adhesiones sobre un estimado de 900 trabajadores. Desde SEVINA cuestionaron el deterioro salarial y advirtieron por la salida de ingenieros, maquinistas y topógrafos.

Vialidad abre una segunda etapa de retiros voluntarios y el gremio advierte: el país queda totalmente desconectado y a la buena de Dios
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Vialidad Nacional oficializó este octubre una segunda etapa de retiros voluntarios en Argentina para adecuar la dotación del organismo a sus necesidades funcionales.
  • El plan continúa el proceso de enero, que sumó 609 bajas. El gremio SEVINA denuncia que el éxodo se debe a salarios congelados por más de un año y paritaria cero.
  • La renuncia de ingenieros y maquinistas especializados amenaza el mantenimiento de las rutas nacionales, con riesgo de una grave desconexión vial en el país.
Resumen generado con IA

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) abrió una segunda etapa del régimen de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1220/2026, publicada el 5 de octubre en el Boletín Oficial, y alcanza a los empleados que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

La nueva convocatoria da continuidad al proceso iniciado en enero. Según la propia resolución, la primera etapa registró 609 adhesiones sobre un estimado de 900 agentes. La DNV sostiene que el mecanismo forma parte de una reorganización destinada a adecuar la dotación del organismo a sus necesidades funcionales.

Vialidad: qué contempla el nuevo retiro voluntario

El régimen está dirigido a trabajadores con más de un año de antigüedad que no estén alcanzados por las exclusiones previstas en la reglamentación. Entre otros puntos, quienes adhieran deberán desvincularse del organismo y no podrán volver a ingresar ni prestar servicios para el Sector Público Nacional durante cinco años, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación.

El esquema contempla distintas alternativas para calcular la gratificación extraordinaria de egreso, vinculadas con la antigüedad y el haber del trabajador. La normativa establece además una cobertura asistencial en una de las opciones y prevé que los pagos puedan realizarse en una o varias cuotas, según el monto correspondiente.

El reclamo de SEVINA por los salarios de Vialidad

Desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) cuestionaron la nueva etapa y señalaron que el deterioro de los salarios es uno de los factores que lleva a los trabajadores a considerar el retiro.

Según una fuente gremial consultada por Mundo Gremial, hubo un período prolongado de salarios sin recomposición suficiente. «Venimos de un año y medio de sueldos totalmente congelados, hubo paritaria cero, eso fue un ahogo enorme», afirmó. También sostuvo que algunos trabajadores recurrieron a un segundo empleo para completar sus ingresos.

La fuente denunció además presiones internas para que determinados empleados aceptaran el retiro y cuestionó el impacto que puede tener la reducción de personal sobre la capacidad operativa de Vialidad Nacional.

Ingenieros, maquinistas y topógrafos: la preocupación por la pérdida de personal

Uno de los principales planteos sindicales apunta a la salida de trabajadores con conocimientos técnicos específicos. Según SEVINA, entre quienes podrían dejar el organismo se encuentran ingenieros, maquinistas, topógrafos y trabajadores especializados.

El gremio sostiene que esa salida implica perder experiencia acumulada y capacidades que, en algunos casos, fueron desarrolladas y financiadas durante años por el propio Estado. También relacionó la reducción de personal con el futuro de las rutas nacionales y con el proceso de concesiones y traspasos que atraviesa la red vial.

«El resto del país queda totalmente desconectado y a la buena de Dios», sostuvo la fuente gremial citada por Mundo Gremial, que reclamó que el Estado nacional mantenga su participación en el mantenimiento de las rutas.

La Resolución 1220/2026 establece formalmente esta segunda etapa del retiro voluntario y fija los requisitos, exclusiones, modalidades de adhesión y condiciones para los trabajadores que decidan desvincularse de Vialidad Nacional.

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