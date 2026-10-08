LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TucumánGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
1

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales
2

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual
4

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse
5

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Más Noticias
De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

La Justicia volvió a otorgarle el arresto domiciliario a “Cara ‘I Gota” Villafañe

La Justicia volvió a otorgarle el arresto domiciliario a “Cara ‘I Gota” Villafañe

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Comentarios