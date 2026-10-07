El Ministerio de Salud dio a conocer cuáles son las principales causas de muerte en la Argentina

Las enfermedades no transmisibles (ENT) continúan siendo la principal causa de muerte en la Argentina. Según el último informe oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, siete de cada 10 personas que fallecen en el país mueren por este tipo de enfermedades, entre las que se encuentran las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las afecciones renales.