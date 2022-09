Enfermedades no transmisibles, un flagelo

“Las ENT son las enfermedades que actualmente llevan la mayor carga de mortalidad en el mundo: hoy, la población se muere primariamente de insuficiencia cardíaca, complicaciones por hipertensión arterial, accidente cerebrovascular o cáncer. Hace 50 o 60 años esto era diferente porque las que mayor mortalidad causaban eran las enfermedades transmisibles, las infecciosas. El cambio se relaciona con el avance farmacológico que hubo a partir de los antibióticos y las vacunas y también con que la población vive más tiempo, entonces aparecen complicaciones asociadas a la edad, sumado al cáncer”, explicó el doctor Nicolás Renna, vicepresidente primero de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Agregó que hay una tríada fundamental en el abordaje de las ENT, compuesta por el rol del médico, el sistema de salud (autoridades sanitarias, sociedades científicas y comunidad médica en general) y los pacientes. “Si esa triada no funciona, no vamos a llegar a los objetivos que nos proponemos. No sólo juega la voluntad del paciente por cumplir medidas higiénico-dietéticas o de tomar todos los días los medicamentos que tenga indicados, sino que tiene que ver con el acceso al sistema de salud, con las políticas públicas (reducción de sodio, contar con espacios para hacer actividad física segura) y, por otro lado, el médico, que debe superar la inercia médica, porque la educación médica también contribuye al control de estas patologías que evolucionan con el tiempo”, advirtió.