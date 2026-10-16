La productividad en la Argentina cayó un 6% en una década: se trabaja más, pero se produce menos por hora

Resumen para apurados
- Según el Indec y Fundación Mediterránea, la productividad en Argentina cayó 6% entre 2016 y 2025 porque el uso de más horas y capital no generó suficiente producción.
- Aunque las horas trabajadas crecieron 11% y el capital 14%, la eficiencia general retrocedió, con fuertes caídas en hotelería, comercio, construcción e industria.
- Revertir este rezago es clave para mejorar los salarios y la competitividad sin generar inflación, en una economía donde el empleo se concentra en áreas poco productivas.
Según datos del Indec analizados por la Fundación Mediterránea, entre 2016 y 2025 las horas trabajadas aumentaron un 11% y los servicios de capital crecieron un 14%, pero la producción no logró acompañar ese avance. Aunque en 2025 hubo una mejora, persisten fuertes diferencias entre sectores: el agro, la minería y las finanzas avanzaron, mientras que la industria, el comercio y la construcción siguen rezagados.
La economía argentina enfrenta un problema que va más allá de la cantidad de horas trabajadas o de los recursos destinados a producir: la productividad. En los últimos 10 años, la producción por hora cayó un 6%, pese a que aumentaron tanto el trabajo como el capital disponible para las actividades económicas.
Los datos surgen de las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y fueron analizados por la Fundación Mediterránea. Según el informe, entre 2016 y 2025 las horas trabajadas crecieron un 11% y los servicios de capital -que reflejan el aporte productivo de las máquinas, los equipos y la infraestructura- aumentaron un 14%. Sin embargo, ese mayor uso de recursos no se tradujo en un incremento equivalente de la producción.
La explicación se encuentra, en buena medida, en la evolución de la productividad total de los factores (PTF), un indicador que mide la eficiencia con la que se combinan el trabajo y el capital para generar bienes y servicios.
Según la Fundación Mediterránea, la PTF retrocedió un 7% durante el período analizado. Si se toma 2016 como año base, con un índice de 100, el indicador cayó hasta 90 en 2024 y repuntó parcialmente a 93 en 2025.
El resultado refleja una dificultad estructural: la economía necesita cada vez más recursos para sostener su nivel de producción, sin conseguir mejoras equivalentes en eficiencia. En otras palabras, aumentar las horas de trabajo y el capital disponible no garantiza, por sí solo, que se produzcan más bienes y servicios.
Los sectores más afectados por la caída de la productividad
La evolución de la productividad por hora muestra diferencias importantes entre las actividades económicas. De acuerdo con los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso del Indec, entre 2016 y 2025 los mayores retrocesos se registraron en hoteles y restaurantes, con una caída del 16%, y en el comercio, con una baja del 15%.
También presentaron resultados negativos la construcción (-11%), electricidad, gas y agua (-10%), la industria manufacturera (-9%) y la pesca (-8%).
En el extremo opuesto, la minería exhibió un incremento del 21% en la productividad por hora, mientras que la intermediación financiera avanzó un 14%.
Las cifras muestran que el deterioro no afectó de la misma manera a toda la economía. Mientras algunas actividades lograron producir más por cada hora de trabajo, otras acumularon pérdidas que condicionan su capacidad para crecer y mejorar sus niveles de eficiencia.
Una recuperación concentrada en pocos sectores
El panorama mostró una mejora parcial durante 2025. Según el análisis de la Fundación Mediterránea, la productividad por hora se ubicó un 2% por encima del nivel de 2023, aunque la recuperación estuvo concentrada en un grupo reducido de actividades.
El mayor avance correspondió al agro, con una suba del 41%, explicada en buena medida por el rebote posterior a la sequía de 2023. Le siguieron la intermediación financiera, con un incremento del 24%, y la minería, con una mejora del 23%.
En cambio, otros sectores relevantes para la actividad económica continuaron en retroceso. La construcción registró una caída del 8% respecto de 2023, el comercio disminuyó un 6% y la industria manufacturera retrocedió un 4,5%.
De acuerdo con la Fundación Mediterránea, esta divergencia tiene consecuencias sobre el conjunto del mercado laboral. Los sectores cuya productividad cayó entre 2023 y el último año considerado reúnen el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026.
Esto significa que una proporción mayoritaria del tiempo de trabajo de la economía se concentra en actividades que todavía no recuperaron sus niveles de productividad de 2023. Por el contrario, los sectores con mayores avances recientes -el agro, la minería y la intermediación financiera- representan apenas el 8% de las horas trabajadas.
La recuperación, por lo tanto, todavía no se extendió de manera generalizada a las actividades que concentran la mayor parte del empleo.
El Indec detectó una mejora de la productividad en 2025
El diagnóstico de la última década no excluye señales positivas en los datos más recientes. En el informe "Medición de la productividad 2016-2025 y el stock de capital 2004-2025 de la República Argentina", el INDEC señaló que la productividad total de los factores creció un 2,8% en 2025 respecto de 2024.
Según el organismo, se trató del primer incremento anual de la PTF desde 2016, si se excluye el comportamiento excepcional de 2020, durante la pandemia.
La mejora estuvo asociada a un crecimiento interanual del 3,6% del valor agregado bruto (VAB) a precios básicos. En ese resultado, los servicios de capital aportaron 0,6 puntos porcentuales y el factor trabajo, medido a través de las horas trabajadas, contribuyó con otros 0,2 puntos.
El dato representa un cambio favorable después de varios años de deterioro, aunque todavía no alcanza para revertir las pérdidas acumuladas desde 2016. La recuperación de un año deberá sostenerse en el tiempo para convertirse en una tendencia capaz de modificar el desempeño de la economía.
El stock de capital creció menos en la última década
Junto con la publicación de la serie de productividad, el INDEC actualizó después de dos décadas la medición del stock de capital de la economía argentina. Este indicador estima el valor acumulado de los activos fijos utilizados para producir bienes y servicios, entre ellos maquinarias, equipos, herramientas, edificios, infraestructura y viviendas.
Los nuevos datos permiten observar cómo evolucionó la capacidad productiva del país a lo largo de distintos períodos.
Federico Forte, economista principal de BBVA Research, destacó que entre 2004 y 2025 el stock de capital creció a una tasa promedio anual del 2,6%.
El especialista también comparó esos resultados con la serie anterior, que abarcaba el período 1990-2006. Según explicó, durante la década de 1990 el crecimiento promedio anual había sido también del 2,6%, mientras que la tasa para el período completo de 1990 a 2006 se ubicaba en el 2,2%, luego de la crisis de 2001.
La comparación entre las últimas dos décadas muestra una desaceleración en la acumulación de capital. Entre 2005 y 2015, el stock creció a una tasa promedio anual del 3,6%. En cambio, entre 2015 y 2025, el ritmo se redujo al 1,5%.
La menor expansión del capital constituye otro elemento para analizar las dificultades de la economía argentina para ampliar su capacidad productiva y sostener el crecimiento en el largo plazo.
El desafío de producir más por cada hora trabajada
Para la Fundación Mediterránea, el principal desafío consiste en revertir la caída de la productividad total de los factores y conseguir que el crecimiento económico se apoye en mejoras sostenidas de eficiencia.
“Si la economía no logra producir más por cada hora trabajada, se reduce el margen para mejorar los ingresos sin aumentar los costos por unidad producida”, advirtieron desde la entidad.
La productividad es una variable central para la evolución de los salarios, los costos empresariales y la competitividad. Cuando la producción por hora no mejora, resulta más difícil aumentar los ingresos de manera sostenida sin presionar sobre los costos o los precios.
En ese proceso, las empresas cumplen un papel fundamental mediante la incorporación de tecnología, la innovación y la reorganización de los procesos productivos. Sin embargo, la Fundación Mediterránea remarcó que las decisiones empresariales no son suficientes por sí solas.