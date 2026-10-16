La productividad en la Argentina cayó un 6% en una década: se trabaja más, pero se produce menos por hora

Los datos surgen de las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y fueron analizados por la Fundación Mediterránea. Según el informe, entre 2016 y 2025 las horas trabajadas crecieron un 11% y los servicios de capital -que reflejan el aporte productivo de las máquinas, los equipos y la infraestructura- aumentaron un 14%. Sin embargo, ese mayor uso de recursos no se tradujo en un incremento equivalente de la producción.