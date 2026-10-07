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Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

El campeón del mundo en Qatar 2022 no pudo estar en el Monumental y siguió la ceremonia desde Kuwait, donde participó como comentarista.

Papu Gómez habló de la despedida de Messi en una transmisión de Kuwait.
Papu Gómez habló de la despedida de Messi en una transmisión de Kuwait.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Papu Gómez participó desde Kuwait como comentarista en la despedida de Lionel Messi de la Selección en el Monumental, al no poder viajar por compromisos deportivos.
  • Invitado por AFA, lució dos relojes en homenaje a Maradona; reapareció públicamente ligado al plantel tras cumplir una sanción por dopaje sufrida pos-Qatar 2022.
  • La intervención marca un acercamiento del futbolista con el entorno albiceleste tras años de distanciamiento y controversias desde el título mundial de 2022.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo protagonistas dentro y fuera del campo de juego. Entre ellos apareció, aunque a la distancia, Alejandro “Papu” Gómez, quien no pudo asistir presencialmente al estadio Monumental pero participó de la ceremonia desde Kuwait, donde trabajó como comentarista de televisión.

El ex mediocampista de la Selección fue invitado por la AFA para formar parte de la jornada, aunque otros compromisos futbolísticos le impidieron viajar a Buenos Aires. De todos modos, encontró una manera particular de acompañar a quien fuera su compañero durante tantos años con la camiseta albiceleste.

Durante la transmisión, un detalle en su apariencia no pasó inadvertido. Gómez se presentó con dos relojes, uno en cada muñeca, una imagen que rápidamente remitió a Diego Armando Maradona, quien en varias oportunidades lució dos relojes al mismo tiempo.

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Así, el campeón del mundo en Qatar vivió de una manera muy diferente a la de otros integrantes de aquel plantel, como Ángel Di María y Germán Pezzella, que sí estuvieron presentes en el Monumental para acompañar a Messi en una noche especial para la Selección.

Gómez, además, compartió en sus redes sociales imágenes de su participación y dejó en claro que, aunque estuviera a miles de kilómetros, no quiso quedar al margen de una jornada histórica para el seleccionado argentino.

Lionel Messi junto al Lionel Messi junto al

El regreso del Papu Gómez después de Qatar

La aparición en la transmisión marcó también un nuevo contacto público de Gómez con la Selección después de varios años. Su última presencia junto a sus ex compañeros se había producido en marzo de 2023, durante los festejos posteriores a la consagración en Qatar.

Desde entonces, la carrera del mediocampista atravesó un período complejo. Después de conquistar el Mundial, recibió una sanción por doping que lo mantuvo alejado de la actividad profesional durante un largo período.

Recién en noviembre de 2025 pudo volver a jugar oficialmente. Su regreso se produjo con el Calcio Padova, en la Serie B de Italia, antes de continuar su carrera en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos.

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